引人犯罪？港女咁揹「開放式單肩袋」　財物全看光　網民：放蛇？

這樣揹單肩袋，是在引人犯罪嗎？有網民日前發帖，稱看到有女生揹住單肩手袋，袋是打開了「撥咗響後面，真係畀人偷咗銀包都唔會知」，因袋子呈「開放式」狀態，輕易拍到袋內物品，提醒大家小心財物。照片引起熱議，網民表示其實很多女生都會這樣揹袋，因為許多手袋沒有扣和拉鏈，結果財物及私人物品全露出，笑言一看她的揹法「佢係度放蛇？」，有留言認為樓主可上前提醒對方應小心，以免被賊人有機可乘。



網民提醒出街要看顧好財物，慎防扒手。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，拍到有女子揹住單肩手袋，可以看到裏面的物品，「我想話佢咁樣呢個袋打開嚟，撥咗響後面，真係畀人偷咗銀包都唔會知」。雖然不關失物事，但大家可注意個人財物。

不少網民指曾因為袋子不慎打開被偷竊，「我老母就係因為咁，舊年俾人係地鐵偷走部手機」，事實上許多手袋本身亦沒扣和拉鏈，「大把女士們都係咁」、「男士都好鍾意將銀包就咁插係褲後袋」，笑言相中人的揹法「佢喺度放蛇…」，又錯重點讚「個手袋設計好靚」。

有網民笑言這樣揹袋就像放蛇。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

有網民認為樓主可善意提醒，「有時書包放太多嘢，拉鍊開咗自己都唔知，好多好心人提我，真心非常感謝」、「你唔提醒人？影嚟做乜鬼」。樓主笑稱：「啲人話佢可能放緊蛇。」有人分享不快經歷，指錯見過女士無沒關好袋，「佢無反應不特止仲眼神好不有善，似我偷佢嘢」。

雖有人質疑這樣揹袋如果被偷竊也是咎由自取，「我返而心涼…唔瀨嘢點會下次學精啲」，但不少人反駁這是將責任歸咎到受害者身上，「等於女士着得性感唔等於你可以非禮佢呀？」。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）