狂甩頭髮好沮喪？專家教養髮4秘訣　改5個壞習慣　呢類食物助生髮

洗頭或梳頭後頭髮掉落令人好煩惱！台灣皮膚科醫生劉秀麗分享減少掉髮或擁有蓬鬆秀髮的要訣，指要從頭皮毛囊保養入手，當中有3步口訣「1改2換3養」，包括從洗頭、吹頭到飲食作息等方面養髮，令頭髮健康豐盈。



常常漂、電及染髮都是傷害頭髮及導致容易掉髮的成因。（《太陽的後裔》劇照）

1.改：改掉傷髮壞習慣

首先要改掉會傷害頭皮頭髮的行為，如有些人會邊洗頭邊梳頭髮或是洗頭後不吹頭，包着毛巾就開始滑手機、追劇，甚至等頭髮自然乾，或是用超過攝氏40度的水洗頭，還有出現頭油仍不洗頭，天天用乾洗髮噴霧，又或是常常漂、電及染髮，甚至同時漂染或電髮，這些都是要改掉的行為。

2.換：洗髮產品要交替使用

洗髮產品最好交替使用，別長期用同1款洗頭水。頭皮較容易出油的人，可使用含水楊酸或硫酸鹽類的洗頭水；有脂溢性皮膚炎的人，可用含有二硫化硒或酮康唑等成分的洗頭水；乾性頭皮則可用氨基酸等溫和介面活性劑的洗頭水。除了做好清潔，可以再加配養髮精華，為頭皮毛囊補充營養。

用超過攝氏40度的水洗頭是導致易掉髮的原因之一。（《太陽的後裔》劇照）

3.養：養出健康頭皮髮絲

頭髮周期分為生長期、退行期、休止期，正常來說整頭髮絲中，佔大部分的應該是健康頭髮，即使拉扯都不會掉髮，因這些頭髮處於生長期；而一部分快凋落、處於休止期的頭髮，輕輕摸就會掉下；還有一小部分處於退行期，就是營養不良的頭髮，只要用力梳就會掉。頭髮會愈來愈少是因為處於休止期的佔了大部分，如想擁有豐盈髮量，生長期的頭髮應愈多愈好。

1.吃夠碳水

為了減肥怕胖，不吃主食，會讓頭髮會掉得更多。

2.不要熬夜

熬夜會影響頭皮健康，也會抑制頭髮生長，導致更易掉髮。

想生髮可多吃點雞蛋、生蠔貝類及瘦肉等高蛋白、含鐵鋅元素的食物。（GettyImages）

3.多吃高蛋白食物

很多人以為吃黑芝麻、生薑有助生髮，但其實這兩種食物沒有生髮功效，建議可多吃雞蛋、生蠔貝類及瘦肉等高蛋白、含鐵鋅元素的食物。

4.做好防曬、保持水分

與臉部要做好保濕、防曬一樣道理，出門前也要給頭皮頭髮做好防曬，防曬帽盡量不要選會露出頭頂的帽型。