賤！事業女突懷孕提早結婚　驚揭男家疑設「懷孕陰謀」　結局悲涼

想以懷孕結婚困着女友？這樣的男人絕對要不得！台灣1名女子在網上發文講述遇上懷疑男友家設下的「懷孕陰謀」，現年27歲的她想繼續在職場上拼搏，所以和男友「約法三章」，打算3年後，即她30歲才結婚，男友亦答應，更稱會向父母解釋。惟女子其後發現懷孕，起初以為是安全套並非百分百避孕，命中註定的孩子說來便來，所以暫緩出國工作，擬結婚生產並開始籌備婚事，未來奶奶更擔心她太勞累，希望無須舉辦婚禮，一家人證婚便算，「錢省下來做其他投資」。

正當以為男家通情達理時，女子卻意外見到男友和父母的對話紀錄，原來未來老爺奶奶叫過兒子戳破安全套，然後就能以她懷孕為由，要求不辦婚禮或不給禮金。女子雖然未能確定男友是否真的戳破安全套而導致懷孕，但不滿被算計，因而決斷分手告別渣男一家，而腹中小孩後來亦失去生命跡象，她需接受人工流產，最後如願出國工作，重新投入工作。不少網民都為樓主及早脫離渣男一定感高興，否則婚後生了孩子就更慘，又狠批「那些人有夠陰險！幸好發現的早」、「垃圾人垃圾家庭，被算計很可怕」。



樓主是事業型女性，不急於結婚，故與男友「約法三章」，打算3年後才結婚。（示意圖/Getty Images）

27歲樓主在「Dcard討論區」發文表示，自己是獨生女，受到父母寵愛，畢業後在1間外資公司工作，早前更獲升職；其28歲男友來自傳統家庭，自小在新竹長大，其母親來自內地，約26年前來嫁到台灣。男友身高接近1.8米，外型斯文，自己創業賣甜品，生意漸上軌道，賺到一定收入，其母親亦經常落場幫手。

雖然2人交往5年，但樓主一直認為雙方仍然年輕，她並不急住要結婚，反而覺得「工作比較重要，不想太早結婚，然後被迫放棄職涯」。相反男友的父母一直催婚催生，更令她覺得「不可能退讓…一旦退一步，就會被步步進逼」，如果日後結婚，老爺奶奶一定恨抱孫，千方百計要我辭職或換工作。

樓主目前拒絕結婚，希望男友等多3年。（示意圖/Getty Images）

但樓主明白男家情況，要求男友「等3年，還是分手各自安好」，理由是30歲結婚未算遲，趁這3年期間再拼搏存錢，有一定經濟能力才組成家庭，而且強調「婚後絕對不會退出職場」，男友當時同意，更稱「父母那邊他來處理」。

不過計劃趕不上變化，樓主發現2個月沒來生理期，加上總是感到不適，所以求醫，發現自己懷孕。雖然樓主與男友明明每次「愛愛」都有使用安全套，但以為「可能就是緣分吧，畢竟安全套避孕也不是百分之百不會懷孕，會懷上也很正常」，男友得知喜訊後開心求婚，樓主當然答應，退一步修改計劃，準備拒絕近期出國工作機會，同時做好準備視孕期狀況好壞，以決定是否申請留職停薪，方便育嬰。

樓主意外發現悵孕，唯有暫停工作，籌備婚事。（示意圖/Getty Images）

男家向女家提親時，男家揚言不會虧待樓主，而且多給聘禮，樓主父母見未來親家表現誠懇，也為女兒準備豐厚嫁妝，不但購買新樓，而且已經裝修好，未來奶奶更經常體諒樓主懷孕，不希望她太勞累，「婚禮就免了，讓一家人公證就好，錢省下來做其他投資」。

樓主以為男家通情達理，婚事準備得如火如荼之際，她見到男友遺下手機，該手機記錄了樓主指紋，她也知道密碼，突然心血來潮查看手機內容，卻見到男友和父母的聊天紀錄，原來未來老爺奶奶當初看上樓主學歷和家庭，而且叫過兒子戳破安全套，他們更說「終於把她（樓主）綁住了」、「不嫁不行」，認為樓主如果不嫁，一定會被人說閒話，所以他們可以壓價，「可以要求不辦婚禮，或是不給聘禮」。未來奶奶更口出惡言，形容樓主「姿態高，不知道在拽什麼」，等她嫁過去後，一定會為她立下家規。

樓主意外翻查男友手機，發現自己一直被算計。（示意圖/Getty Images）

樓主沒有想過自己一直被算計，「他們根本不想辦婚禮，聘禮也不想出，而且還想算計嫁妝的那間房子」，形容對方嘴臉噁心，雖然未能確定男友是否接照吩咐戳破安全套，導致樓主懷孕，但樓主認為「懷疑的種子種下產生疙瘩」，便果斷提出分手。

正當分手後糾結如何處理腹中骨肉時，去到懷孕第10周，醫生經檢查後診斷嬰兒沒有繼續發育和心跳，只能接受人工流產。樓主將消息告知前男友時，對方痛罵她「太冷血、沒人性、自私」，聲稱「把孩子送走是造殺孽」。

雖然失去男友和小朋友，但樓主仍然獲派出國工作，休養完就可以立即出發。（示意圖/Getty Images）

樓主形容「自己碰上神經病」、「想用孩子綁住我難道不自私？」，但她慨嘆「失去孩子這件事，完全不難過是騙人的」，但始終不知道能否「對這個被算計出來的孩子產生母愛」，雖然失去男友和孩子，但仍然獲派出國工作，休養完就可以立即出發，重新投入工作。

多名網民留言批評「那些人有夠陰險！幸好發現的早」、「垃圾人垃圾家庭，被算計很可怕」、「妳很棒，我想大多女孩子都無法這麼果斷」、「還好你有看他的手機，你這樣嫁過去 ，應該不會幸福」。

（Dcard討論區）