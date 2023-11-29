看門犬深夜狂吠無人理　狗主翌日驚見只剩狗頭　當局證實老虎出沒

野生動物奉行弱肉強食定律，動輒血腥收場。黑龍江虎林市1名狗主晚上聽到負責看門的寵物犬不斷吠叫，不以為意上床休息。翌日起床驚見愛犬身首異處，屋外只剩下狗頭，急急報警。當地政府證實發現市內有2隻以上野生東北虎，初步相信老虎出沒，咬死犬隻後離去，虎蹤則被大雪掩蓋，呼籲居民儲備生活物資，如非必要，不要外出。



狗主李建海晚上聽見狗吠聲，翌日早上打算起身餵狗時，發現愛犬剩下狗頭。（網上影片截圖）

事件發生在黑龍江省虎林市虎頭鎮，當地不時有野生老虎出沒。狗主李建海接受當地媒體訪問時指，其家中院子養了1隻看門犬，本年11月8日晚上8時至9時，他在房間休息時「還聽見狗在叫，後來就睡了」。

翌日早上，李建海起床後打算餵狗時，驚見愛犬只剩下狗頭。他透過現場觀察，懷疑咬死愛犬的兇手就是野生老虎，老虎逞兇後，因剛下大雪掩蓋腳印而未能得知去向，當局其後派員到李宅跟進。

當地村幹部目前已經加強保安，每晚派人值班，防止老虎入村傷害村民和家畜；虎頭鎮3區亦有村民表示，目前警察和護林員已經出動，相信「（老虎）沒傷人，就是餓了吃點牲畜」。

當局接報疑有老虎出沒後，派員到李宅跟進。（網上影片截圖）

虎林市林業和草原局向當地傳媒指，局內保護野生動物的人員接報後曾購買雞牛，前往現場尋找老虎蹤迹。虎林市人民政府則發出緊急通知，指虎頭鎮江邊和周邊村屯附近自11月7日起陸續發現野生東北虎蹤影，通過監測和現場勘查，判斷有至少2隻野生東北虎在市內活動，呼籲市域內所有居民及遊客即日起勿入山活動，同時要求部分重點區域居民「做好生活物資儲備，建議非必要不外出」。

（綜合）