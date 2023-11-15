另類搭枱？港媽去BBQ婉拒讓出半張枱　男女傾計攬錫堅持等枱1小時

去BBQ都想搭枱？有港媽日前和家人到大埔郊野公園燒烤，遇上一對夫婦將車泊在他們旁邊，禮貌地要求他們讓出半張枱。港媽覺得奇怪，因為對面馬路已有枱和爐，加上家人有需要使用，於是婉拒要求。詎料該對夫婦全程站在他們身後，「攬吓錫吓，傾吓偈」，而且車輛就泊在他們身旁，令他們很大壓力。直至1小時後有前方有人離開，他們才使用那個空出的爐和枱，原來對方是一行有4人。



許多網民稱第一次聽到去燒烤時有人要求搭枱，認為如果現場有空枱沒理由要讓，樓主後來透露更多細節，網民推測該對夫婦真實目的，可能是「博你哋好人轉枱就佢哋」。



港媽日前和家人在大埔燒烤，突然有對夫婦要求他們讓出半張枱，但附近其實有空枱和爐。（資料圖片）

港媽在親子王國討論區分享奇怪經歷，稱「郊外燒烤被人叫讓半張枱」，她日前和家人到在大埔三門仔附近的郊野燒烤，正常是一個燒烤爐配一張枱。他們在枱面鋪好枱墊、食物和餐具後，齊齊坐在燒烤爐燒食物時，突然有對夫婦行近，「叫我哋讓半張枱畀佢哋」，但語氣是有禮貌的。

由於她們不想和別人同枱進食便拒絕，好奇詢問網民遇此情況會否讓枱，又強調當時對燒烤爐對面的馬路其實有空置的爐和枱，但該對夫婦的車泊了在他們燒烤爐旁邊，隨後發現對方是一行有4個成人。

網民笑言未聽過有人燒烤要求搭枱，要求半張枱後，也要有爐才燒到食物。（資料圖片）

網民也覺得該對夫婦的要求很奇怪，猜測是否樓主的枱有樹蔭遮擋太陽。樓主補充指，她示意家人要用整張枱而婉拒後，對方全程站在他們後面，「跟住又攬吓錫吓，傾吓偈咁囉」。直至約1小時後，前面一張枱有人離開，夫婦即用那個空出來的爐，「佢架車位置附近我哋都好有壓力！同埋可能我哋呢邊全部都有樹陰」，對方覺得車在旁邊拿東西較方便，對面馬路的枱有點樹蔭覆蓋，但會曬到太陽。

許多網民第一次聽聞有人要求BBQ搭枱，「讓半張枱意思，係咪讓埋半個爐呀？」、「想要好位應該早啲出門口嚟搵枱」、「佢想畀壓力你，你們更加要當佢冇到」、「企係度望住你哋1個鐘？」。

有人認為如果未開爐，對方又有禮貌，可能會讓出爐和枱，但正常現場有空枱都不會讓，「唔知對方咩人，讓咗成日要望住自己啲財物」、「話就話讓一半，一陣成班人嚟坐晒，叫又唔走，無謂煩」。有留言指夫婦行為是在施加壓力，揶揄4個大人都不願行多步，推測實情是「博你哋好人會轉枱就佢哋，呢啲人好肉酸」。

（親子王國）