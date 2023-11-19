女婿大過外父！62歲董事長娶26歲前員工　向46歲外父下跪叫「爸」

真愛無分年齡？近日網上瘋傳1段婚禮影片，指內地1名62歲公司董事長與26歲前員工展開忘年戀後，2人突破年齡障礙愛得纏綿又高調，董事長迎娶嬌妻，在婚禮會場曬出一列百萬豪車當花車，更單膝下跪向新娘表達愛意、又對比自己更年輕的岳父母表示敬意，甚至下跪喊聲「爸爸、媽媽」。影片引起網民熱議，有祝福鼓勵之聲，同時亦有質疑嘲諷之音。



江蘇62歲唐姓董事長（左三）迎娶26歲公司前員工，事件引起網民熱議。（網上影片截圖）

該段影片近日在華人社交平台被廣傳，指內地1名5、60歲的中年男子大排筵席，迎娶年輕36歲的嫩妻。從流傳的影片可見，新郎捧着鮮花，在新娘及岳丈面前單膝下跪並向新娘獻上鮮花，隨後新郎站起來，可看出他比新娘稍矮，而新娘臉上一直掛着幸福的笑容。新郎之後走到魁梧的岳丈身側，看起來年紀比岳丈明顯大得多，並在司儀的引導下，精神抖擻地對岳父母大人高呼「爸爸、媽媽」，而岳丈岳母都流露出滿意的笑容。

記者翻查資料，發現早於去年就已經有內地媒體報道過相關新聞。新郎是江蘇沭陽縣一間公司的唐姓董事長，人稱「唐總」，不過當時內地媒體指他已經62歲，而新娘是26歲的公司前員工，2人於公司結識相戀，並於2022年共諧連理。至於新郎的父親的確比新郎年輕，當時只有46歲。

從社交平台抖音上流傳的「恭喜唐總」影片中，可見當日婚禮排場聲勢浩大，泊在婚禮會場外的禮車隊全是百萬名車，場內擺設奢華，金碧輝煌，衣香鬢影，喜氣洋洋。

新郎收過岳母利市後擁抱對方。（網上影片截圖）

影片自去年起已經在網上引起極大迴響，至今仍有不少網民討論，畢竟「老少戀」要克服年齡差、價值觀差異等並非易事，而凡事亦一體兩面，有網民質疑2兩人婚姻背後的動機，也有人大讚是勇敢追愛。

網上的質疑者以年齡及身份說事，甚至揶揄新郎和岳丈看起來比較似是父子，「做夢也沒想到以後真有個比自己還大的兒子」、「岳父岳母還沒結婚這門親事就訂下來了」、「一個看重的是物質，一個看重的是年輕貌美」、「看到前面的豪車，我似乎明白了過來」、「有愛情嗎？」。至於支持者就表示「郎財女貌，多財多億」、「看新娘真心的笑容，祝福二位」、「這就是真愛，祝他們長長久久」、「在真愛面前年齡算什麼問題？」、「誰規定年老就不能追求真愛？」。

（綜合）