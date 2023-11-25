Hello Kitty淪過氣卡通人物？神級地位恐不保　被一角色取代

你也有收藏的習慣嗎？許多人眼中都有各自認證的「神作」或「經典角色」，更會為此收購許多周邊商品。然而，一名網友卻懷疑，過去深受大眾喜愛的卡通角色Hello Kitty人氣似乎大不如前，以前明明一堆人瘋搶周邊，現在大家一聽到卻興趣缺缺的樣子，讓他好奇「Hello Kitty過氣了嗎？」，不少網友也點頭認證，直指「1角色」才是現在的「大勢偶像」。



一名網友在PTT發文分享，過去只要商品一掛上「Hello Kitty」這幾個字就會掀起熱潮，一堆人集點收藏超商的磁鐵，還有老人家到快餐店排隊買娃娃。當年的Hello Kitty堪比當紅藝人，大街小巷都能看到它的身影，但近幾年大眾對Hello Kitty的熱度似乎消退，讓原PO感嘆「現在大家好像對Hello Kitty的興趣不大」。

【圖輯】點圖放大看2023年SANRIO最受歡迎角色排名TOP 20👇👇👇

+ 15

原PO透露，雖然之前自己也看不太懂Hello Kitty可愛的點在哪裡，但近來真的有「改朝換代」的實感，發現布丁狗、Kuromi等其他SANRIO的角色都比Hello Kitty熱門，讓他不禁好奇提問，「這年頭的小朋友還會喜歡無嘴貓嗎？你們身邊還有Hello Kitty的粉絲嗎？」

【相關圖輯】Hello Kitty藏屍案死者被逼吃大便！3單碎屍案轟動全港（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 48

文章引發討論，不少人都點頭稱現在最紅的SANRIO角色非「Kuromi」莫屬，「最近Kuromi爬起來了，台灣日本都是」、「現在都是Kuromi」、「Kuromi可愛～」、「這次超商出的Kuromi行動電源，根本搶購不到」，也有人認同Hello Kitty的熱度真的不如以往，「以前真的很紅，現在過氣」、「沒有新作品，只有作為吉祥物存在，會疲乏很正常」、「現在年輕人比較看不懂是真的」。

不少人都點頭稱現在最紅的SANRIO角色非「Kuromi」莫屬（官網圖片）

許多網友則持不同看法，他們認為Hello Kitty仍有相當的人氣在，並非淪為「過氣藝人」，「也沒有過氣吧，只是這幾年大家開始注意到其他角色」、「應該也沒有到不紅，只是客群不一樣了吧」、「Hello Kitty在世界總排名上的名次還是很前面的」、「怎麼可能不紅XD，不紅怎麼還會有這麼多品牌跟他們合作」。

延伸閱讀：

越晚越冷！首波冷氣團明起連凍3天 最冷時間點恐剩11度低溫

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】