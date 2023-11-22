離奇生癦！84歲伯伯眼角長痣5年　潰爛變大急求醫　驚揭患此癌症

離奇長痣要多加注意！陝西西安1名84歲老伯於5年前眼角位置長痣，他見不痛不癢這些年來未有理會，但今年「痣」變大表面潰爛，體積愈來愈大，急往求醫才發現確診皮膚癌，需開刀切除。考慮到「痣」的位置接近左眼及老伯有心臟問題，醫生要調整手術來切割及修復面部，切除後確認伯伯是患了基底細胞癌。伯伯術後3個月恢復良好，後悔當初沒早日求醫。醫院提醒，雖然基底細胞癌生長慢，但仍有可能影響器官功能，最嚴重可危及性命。



內地84歲伯伯眼角長痣5年，一直不痛不癢未有理會，到痣變大潰爛才知患上皮膚癌。（示意圖／資料圖片）

內媒報道，陝北84歲的王伯（化名）5年前眼角突然長痣，因為不痛不癢他一直未有理會。到今年該痣愈來愈大，中間還出破損，潰爛的面積也隨時間擴大。王伯到醫院檢查，醫生即懷疑他患上皮膚癌，需動手術，但該「痣」位於眼角，術後左側眼部會受影響，要轉到西安大醫院處理。

王伯轉到西安醫學院第一附屬醫院，醫生推斷左眼皮損可能是基底細胞癌，需手術切除，並要盡可能保護左眼形態。王伯轉到整形燒傷美容科，醫生決定採用鼻背內眥皮膚腫瘤切除額部軸型皮瓣轉移修復的方法進行手術。

王伯心臟功能不好，有心律不整問題嚴重，長時間麻醉風險很大，要術前一周服藥調整。整形燒傷美容科亦要調整手術方案，用耳軟骨移植修復瞼板缺損、上臂取皮遊離植皮，縮短手術時間來修復切「痣」後的創面。手術後證實王伯是患了基底細胞癌，3個月後恢復良好。王伯大讚術後看不出痕跡，又承認自己應早點求醫。

伯伯術後恢復良好，左眼看不出痕跡。（示意圖／資料圖片）

基底細胞癌是內地最常見的皮膚恐性腫瘤，佔皮膚惡性腫瘤的29.3%至47.5%，發病年齡中位數為58至65歲。這種腫瘤生長慢較少轉移，但仍可破壞組織和器官，影響器官功能甚至危及性命。其中，紫外綫是最重要的風險因素，其餘包括皮膚癌家族病史、免疫系統及接觸化學致癌物等。

據香港醫務衞生局資料，基底細胞瘤亦是香港最常見的皮膚癌，佔皮膚癌總數的約60%，也是最易治療的一種。患者大多是40歲以上的人士。基底細胞瘤常見於頭、頸、鼻和上身的外皮，發病部位的面積不大，若在臉、耳或頸出現，大多像一粒珍珠；如果於胸背出現的話，則會呈鱗狀或像枯死的皮塊。患處有時會出血，甚至出現潰瘍，結痂後又會再復發。

（綜合）