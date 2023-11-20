50歲人妻戀31歲鮮肉網友！傾盡身家連老公積蓄花光　仲咁做下場慘

網上情緣騙局成風，不少人誤墮「情網」失去一切才覺醒已太遲。內地1名50歲已婚婦人在網上結識31歲男網友，被對方的幽默感及口甜舌滑的攻勢俘虜，2人發展成網上情侶，其間男方開始不斷灌迷湯，以不同理由如女兒生病住院、銀行卡失效及要換車等理由借錢，女方為了愛郎，不但傾盡自己與丈夫的積蓄，甚至向親友及網上貸款平台借錢，半年間給予男友合共26萬人民幣（約28萬港元）。直至早前警方告知她，男方原來是騙子，她才發現自己被騙，而男方被捕後坦承罪行，現正被扣押等候進一步調查。



50歲李女情陷31歲鮮肉，半年間被騙去26萬人民幣。（《密會》劇照）

根據內地媒體報道，事主為50歲李姓河北女子，她與丈夫住在成都替親友打工。閒時李女手機不離手，非常沉迷看網上短片，加上網絡平台上有許多長得年輕又帥氣的男直播主，看得她如痴如醉。其間，李女突然收到31歲孫男傳來訊息誘她聊天，李女不敵男方幽默風趣，又猛叫她「姐」等甜言蜜語的攻勢下，對男方漸生情愫，更常與對方在手機上閒聊談情。

2人的網上戀情打得火熱之際，孫男開始以各式各樣的理由向李女借錢，包括女兒生病要入院、換車、電腦或手機，銀行卡堤效、升職要送禮等連串理由，半年間向李女取了26萬人民幣（約28萬港元），李女為了為愛郎解燃眉之急，除了花光自己與丈夫的積蓄，甚至向親友以及網路貸款平台借錢，欠下一身債。

31歲孫男本是當地的農民，被捕後承認自己所牽涉的詐騙罪行，並已花光騙來的所有金錢。（網上圖片）

警方指31歲孫男本是當地的農民，被捕後承認自己所牽涉的詐騙罪行，並已花光騙來的所有金錢，而警方就事件通知李女時，她仍堅信男友會還錢，直至警方指出男方已承認是騙子，她才相信自己受騙。警方鑑於網上情緣騙案猖獗，呼籲市民談網戀時要保持清醒，不要輕易過數給對方。