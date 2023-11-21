不滿外籍女學生坐港鐵地下　港男PO相公審反被圍攻　後續咁做更狂

乘搭港鐵行為常常惹起熱議。有港男乘搭港鐵時，見到多名就讀國際學校的男女學生，坐在月台車尾位置圍在一起，他不滿相關學生行為，於是拍下照片上載社交網絡公審，更留言「講英語啵，唔X係內地人」，又挑機「只歡迎本港特產『黃XX』留言盲撐」。

相片引來網民爭議，紛紛批評樓主在港鐵範圍內偷拍，又指樓主多張照片都疑似聚焦女學生腳部，「偷拍？圖已cap有冇ching報警？」。另有網民指出，最重要是相關行為有否影響其他人，「最緊要係有無影響到人」、「有乜好影？」。被網民圍攻下，樓主後續更新帖文，留下1句反擊再掀戰線。



有港男乘搭港鐵時，見到多名就讀國際學校的男女學生，坐在月台車尾位置圍在一起，他不滿相關學生行為，於是拍下照片上載社交網絡公審。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

該港男周一（11月20日）晚上於Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上載多張圖片，留言「講英語啵，唔X係內地人。實有班本土濕X『黃XX』會話，外國人竹昇妹坐地下好正常，只歡迎本港特產『黃XX』，留言盲撐」。

照片共有4張，其中2張見到南昌站往東涌方向月台車位置，有4名國際學校學生圍在一起，當中3名女學生坐在地上，同行的男學生則半蹲或跪在地上。另2張照片見到女學生已進入車廂，1張只見到女學生腳部位置。

港男公審帖文引來網民爭議，大部份人都批評樓主行為，認為最重要是相關行為有否影響別人，「最緊要係有無影響到人」、「英國人，美國人，香港人都可能會坐地下」、「係英國日日都見到……無人理……係香港先咁影X人哋」、「有乜好影？」。

也有網民指摘樓主偷拍，「偷拍就偷拍啦扮討論」、「佢啲角度主要應該係影腳，可能有特殊癖好」、「偷拍？圖已cap有冇ching報警？」。另有網民笑言「證明香港地鐵地下乾淨，外國人都安心坐」、「咁又不用分得那麼細，做得呢啲行為都係衰格，打和Super」、「圍爐取暖失敗」。

面對網民圍攻，樓主之後更新帖文反擊，留言「原來腥港（香港）真係好多窮X「黃XX」未走佬」，網民則繼續留言「炮轟」。

樓主之後更新帖文反擊，再遭網民留言「炮轟」。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

根據《港鐵附例》，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加條款及條件規限情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，違者可罰款5,000元。