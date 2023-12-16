公屋長走廊好恐怖？住戶批幽暗存隱憂：嚇餐死　網民話更恐怖是…

公屋住戶數目多，不少都設有長長的走廊，但如燈光不足，縱使日間亦會顯得幽暗。日前有網民發帖直指公屋長走廊「真係好恐怖」，就算是早上也難有光線照入，什麼時候也呈現「陰陰沉沉」之感，除了增加心中恐懼，也令人較難發現潛在暗處的賊人。有網民看完圖片後認同樓主看法，表示「太暗，正常來講應該有走廊燈」、「政府應該加多啲光管」，不過也有部份網民批評樓主「又喺度放負」，更有人表示「無得住仲恐怖」。



樓主發帖指公屋長走廊「恐怖」，難有室外光線照入，散發「陰陰沉沉」之感。（「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨青荷樓/青蘭樓」FB圖片）

日前有網民在Facebook公屋討論群組發帖並上傳照片，指公屋長長的走廊光線不足，就算室外日光日白，但走廊卻總是「陰陰沉沉」，更遑論晚上室外光線也微弱之時，直指「呢種走廊真係好恐怖」。樓主稱走廊光線不足可能令人難以察覺潛在危機，包括難以發現在暗處逐步靠近的可疑人士，「遠處若果有人逐漸步近，都會畀呢啲唔知係賊定係鬼嘅物體嚇餐死」。

面對有網民質疑故意「放負」批評公屋，樓主就解釋自己是反映苦況，「只有吃過公屋苦，才會明白公屋苦」，隨後又在留言區大抒己見，指這類走廊「氣場沖煞」影響住戶氣運，不但會損害住戶身體，更可能「犯了氣煞，租戶會不停被加租」。

樓主大抒己見，指這類走廊「氣場沖煞」影響住戶氣運，但有部份網民就反指「無得住仲恐怖」。（電影「回魂夜」劇照）

樓主的帖文及相關看法均引來不少網民抨擊，「如果係咁都變晒特快單位啦」、「有公屋住仲彈人哋咩唔好咩唔好，你不如唔好住，畀返個單位出嚟，畀啲真正有需要嘅人上樓啦，啲人會更多謝你」、「你咩邏輯，市面最平價格租畀你住，唔感恩仲嫌三嫌四。我吃過劏房苦，$3,000租100呎，公共廚廁。現在$3,000租320呎（公屋），獨立廚廁，所以非常感恩政府」、「無得住仲恐怖」。

不過，有少數網民就部份認同樓主，認為他所提出的光線不足問題確實應該正視，「都有同感，可否向房屋署申請加裝照明設備？」、「政府應該加多啲光管」、「我覺得公屋長走廊特別恐怖，特別係夜晚更加心血少，應該加多支光管，光亮的比較好」。

（Facebook）