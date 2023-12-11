老婆稱買3「卷」廁紙　人夫指正是3條爆口角　網民：諗下點氹返佢

老公守則第1條就是永遠切勿和妻子發生爭執！有人夫在網上表示，妻子表示「要買卷廁紙」，買完後，丈夫見狀指正妻子購買3條廁紙，但妻子堅持已見是3卷廁紙，丈夫怒稱「如果用卷，呢度係36卷」。網民笑言「認真便輸了…佢話咩咪咩囉，P.S.我都係講一條」、「3條卷裝廁紙」、「師兄，你應該忘記了好老公守則，守則有只有兩條：老婆永遠是對的、如果她錯了，請依第一點處理。今晚諗下點氹返佢啦」。



樓主和妻子因卷條問題而發生爭執。（facebook群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」圖片）

樓主在facebook群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」表示，2人「由藥房嘈到上停車場」，事緣妻子「要買卷廁紙」，但樓主上車後發現妻子卷條不分，指正她實買3條廁紙，妻子卻堅持是3卷，令到樓主怒指「如果用卷，呢度係36卷」，甚至形容「嘈到要離婚」。

不少網民笑言「認真便輸了…佢話咩咪咩囉，P.S.我都係講一條」、「3條卷裝廁紙」、「師兄，你應該忘記了好老公守則，守則有只有兩條：老婆永遠是對的、如果她錯了，請依第一點處理。今晚諗下點氹返佢啦」、「條你啱，拗你錯」。

（facebook群組「鳩鳩沙田 (Go Go Shatin)」）