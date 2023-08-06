公平咩？人夫過節送足禮　斥老婆講大話扮買禮物寄失：乜都無！

喜慶日子向親友送上禮物，表達心意就能促進感情，但外國有人夫大呻，自己在過節及特別日子都送足禮物給愛妻，但卻沒有回報，妻子甚至說謊稱藏好禮物，要求丈夫尋找，又或聲稱禮物正在運送途中，但最終卻是一無所獲。人夫大感不滿在網上訴苦，引來同路人共鳴，但亦有網民指禮物只是物質，最重要的是夫妻間彼此有愛。



外國有人夫大呻，自己向妻子送足禮物卻沒有回報，妻子甚至說謊訛稱藏好禮物，又或聲稱禮物正在運送途中，但最終卻是一無所獲。（電視劇《愛．回家之開心速遞》截圖）

樓主在「Reddit」討論區以「我發現妻子說謊」為題發帖，抱怨妻子已經忘記他生日多達4次，父親節也有幾次，直言若她費心為樓主做事時，有時是出於她自己的利益。樓主強調一直有對妻子「送足禮」，例如聖誕節時，妻子收到禮物時就當場喜極而泣，但他卻沒有收到妻子的聖誕禮物，妻子聲稱將禮物藏好，要求樓主尋找，又指其他禮物訂購後正在運送途中，樓主雖有不滿，但盡力在母親、孩子和岳父岳母面前穩定情緒，沒有發脾氣。

惟聖誕過後2周，樓主仍然找不到禮物，而且沒有貨物送到家中，於是便詢問妻子會否尋求退款，她卻避而不談，樓主認定她在說謊。

喜慶日子向親友送上禮物，表達心意就能促進感情。（Getty Images）

樓主慨嘆仍然等待去年父親節禮物，反觀在年母親節時，他是提早數周預訂妻子最喜歡的餐廳用膳，且再送上禮物，他認為自己做得合格有餘。樓主又形容自己「在職場和家裏也像狗一樣工作」，但有一晚與妻子因垃圾問題上發生爭執，妻子指樓主做得很多，所以她自行倒掉垃圾。

樓主無奈表示與妻子溝通失敗，自己被重複謊言傷害，非常討厭目前情況，感到無比孤獨。

帖文引來網民討論，有同路人指自己有類似經歷，形容「孤獨悲慘」；但有網民認為生日和聖誕節其實都不是重要日子，只是一堆藉口消費，購買不需要的禮物很無謂，提醒樓主切勿太過介懷，最重要的雙方有愛。

（Reddit討論區）