英語媽帶2孩搭巴士　雙腿連鞋晾對面座位　網民：大嘅唔好教壞細

乘搭公共交通工具偶爾會遇到缺德乘客，最近有網民就分享乘抬巴士時，在下層車廂目睹1名帶着2名小朋友、說英語的母親，全程「飛象過河」，雙腳穿着鞋踩在對面座位，還絲毫不覺得舉動有問題，讓樓主不禁慨嘆「真係服咗妳，講英文唔使身教啊」，而網民亦留言批評該名母親「大嘅唔好教壞細」。



1名網民分享日前坐在巴士下層車廂時，目睹1名說英語的母親全程「飛象過河」，雙腳穿着鞋踩上對面座位。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「將軍澳主場」發文並上傳照片，顯示1名母親抱着小朋友坐在巴士下層後排座位，而另一小朋友則坐在斜對面的位置。相中母親穿着波鞋，將雙腳直接晾上對面座位。

樓主表示，該名母親操英語，縱使帶住2個小朋友，還全程「飛象過河」，而且其眼神「仲要好似啱晒」，似乎毫不覺得行為有違公德，讓他慨嘆「真係服咗妳，講英文唔使身教啊，小朋友阿媽」。

帖文引來網民熱議，有人直指欠缺公德心的人無分語言及國籍，又怒斥該名母親不懂得以身作則，「無家敎就係無家教，我一定指住，同我小朋友講，千祈唔好學」、「名副其實冇家教」、「大嘅唔好教壞細」。

樓主稱該名母親當時還帶着2名小朋友，批評她不懂以身作則。（facebook圖片）

另外，有部份網民分享類似經歷，指出由於目睹過太多同類事情發生，因此從不坐巴士下層的對頭雙排座位，稱「上兩個星期，港鐵也遇上小孩連企兩個座位，我笑着同小朋友講『你整污糟座位，其他人也要坐，個中年阿媽全程目怒兇光望住我」、「所以我唔會坐呢啲對頭位」。