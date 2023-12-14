男友自畢業做便利店員近10年　女子斥唔上進考慮分手：見唔到將來

情侶們在事業上有共同目標，不但能互相理解，也能彼此督促，最近有港女在網上投稿，表示她與男朋友自中學開始便在一起，對方雖然一畢業就在便利店工作，但稱會發奮向上，努力儲錢買私樓「上車」。不過，時間已過去近10年，樓主不滿男方仍在便利店打工，更直言「而家咁樣都幾好啊」，讓她感到「見唔到我哋將來」，考慮應否提出分手。



女子不滿男友在便利店工作近10年，認為對方沒有上進心，考慮應否提出分手。（《便利店新星》劇照）

樓主在facebook專頁「奴工處」投稿，表示她與男友已30多歲，兩人自中學時期便交往，至今拍拖已近10年。她指剛認識男友時已知道對方住公屋，但男友表示日後會發奮圖強，終有一日會買私樓與她二人世界，她亦選擇相信對方，「諗住佢畢完業做7仔只係暫時性」。

然而時隔10年，男友仍在便利店工作，也沒有足夠積蓄置業，讓樓主坦言「佢（男友）事業上冇野心，冇轉變，我見唔到我哋將來……」。面對樓主質問，男友則表示「而家咁樣都幾好啊」，讓她非常生氣。

女子強調自己並非「拜金」，但無法忍受交往近10年的男友沒有上進心。（《以愛為營》劇照）

樓主在帖文表示，自己並非貪圖錢財，但無法忍受另一半沒有上進心，稱「唔係話拜金，但見佢咁唔上進，我真係冇信心將自己未來交畀佢，佢一直都話儲到首期就會同我結婚，我真心想卻步！」，加上家人也批評男友沒有出息，叫她不要浪費青春，及早分手，令她更感猶豫。

樓主非常苦惱應否與男友分手，不少網民看過帖文則認為樓主終究只在乎男方的財力，留言稱「唔使長篇大論，三個字總結：嫌佢窮」、「睇得童話故事多，個個諗住做公主」、「講到尾咪又係錢」、「上進即係錢」。

亦有人表示職業不能判定一個人是否上進，認為樓主與男友的人生目標不同，分手是最合適的選擇，「做咩唔緊要，最緊要佢搵幾錢個月，儲咗幾多，使費大唔大，識咗咁耐實知佢平時食開玩開啲咩，單睇佢返咩工就斷定佢好唔好仔又太過份」、「大家步伐唔一致，一齊要諗清楚」。