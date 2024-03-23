公屋走廊樓梯無鋪地磚　港男呻等同難民申請調遷遭拒　網民促還屋

有人形容獲派公屋如三生有幸，但竟然有住戶身在福中不知福？1名港男日前在網上大呻住在房協公屋，指大廈走廊及樓梯沒有鋪上地磚，牆身並非色彩艷麗，形容自己「活在這種屬於難民級別的公屋環境」，曾要求房協將他調遷到房委會屋邨，但不成功。有網民批評「對公屋環境嫌三嫌四者，一律建議交返間屋出嚟」、「其實有間屋住已經好滿足，你睇吓住緊劏房嗰啲，又貴租，我覺得做人要知足囉」、「你哋唔好咁啦，人哋悶悶哋求關注啫」。



樓主嫌棄房協公屋屋邨走廊及樓梯沒有鋪上地磚，牆身並非色彩艷麗。（facebook圖片）

樓主在facebook群組表示，自己住在房協公屋，形容住所門外走廊及樓梯是「紅毛泥爛地」，沒有鋪上地磚，牆身也沒有色彩艷麗的牆磚，質疑相比起其他公屋環境，自己居住的公屋環境比較惡劣，形容「活在這種屬於難民級別的公屋環境」。

樓主續稱，他曾要求房協將他調遷到房委會屋邨，尤其心儀石硤尾邨，但房協未能安排，故發文詢問其他網民，能否出謀獻策幫助他由房協轉去房委會屋邨，大嘆「希望快啲脫離呢個人間煉獄！」。

樓主要求房協將他調遷到房委會屋邨，但房協未能安排。（facebook圖片）

不少網民批評樓主不知足，稱「對公屋環境嫌三嫌四者，一律建議交返間屋出嚟」、「其實有間屋住已經好滿足，你睇吓住緊劏房嗰啲，又貴租，我覺得做人要知足囉」、「你哋唔好咁啦，人哋悶悶哋求關注啫」、「呢個樓主擺明玩嘢搞事」。

房委會是根據《房屋條例》在1973年4月成立的法定機構，負責制定和推行本港的公營房屋計劃，為不能負擔私人樓宇的低收入家庭解決住屋需要。至於房協和房委會的最大分別，就是房協並非政府部門，反而是獨立運作的非牟利機構，分擔政府建屋工作，兩者都有興建公屋。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）