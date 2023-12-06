移民英國搵工9個月　中年港男寄532份CV　終憑1招覓新工做老本行

一旦移民外國，所有事都要重新適應，包括求職。1名中年港男在網上表示，年半前移民英國，形容「好多嘢都有啲困難」，而最大阻滯莫過於求職。他指搵工搵足9個月，發送532份履歷表（CV），並根據英國格式和風格，多次更改履歷表內容，最終有公司在求職網站見到他「課金」（意即付費）建立的帳戶，因而提供面試機會，並成獲聘。他期望藉個人經歷，鼓勵一眾同路人找到合適工作，網民紛紛表示「非常詳細，多謝分享，祝一切順利」、「祝你新工作順順利利」、「欣賞你嘅毅力」。



樓主坦言在英國搵工「真係搵到你懷疑人生」。（示意圖/Getty Images）

樓主在facebook群組「英國香港人生活交流區」表示，自己約20年前在工業學院畢業，並在香港從事IT行業，做了20多年，但沒有大學證書。目前接近50歲的樓主，約年半前到英國展開新生活，赴英後重新適應，「其實好多嘢都有啲困難，都要靠自己努力一一解決」，當中最困難是搵工，「真係搵到你懷疑人生」。

樓主總結求職經歷，表示總共發送532份履歷表，聯絡54位招聘中介，但形容「數目一啲都唔多」，有其他人發送的CV數目比他更多。最終他花了9個月左右求職，才找到一份穩定工作，而且是IT老本行。

至於履歷表，樓主直言「都唔記得咗執咗幾多次，每次都有啲嘢加減，淨係玩格式都玩到傻」，除了要用英國本土語法撰寫之外，最重要的是「唔好水蛇春咁長」，因不少當地公司用系統自動掃描履歷表，篩選過後才安排人手翻閱。求職信方面，他建議內容應盡量簡潔，字數大約100字，並提醒要記得留下聯絡方法，包括電話、電郵和求職網站帳戶。

樓主指，一般英國招聘中介收到履歷表後也會致電給求職者，但提醒不要「對電話有任何期望」，因中介留意到有公司請人，通常會漁翁撒網，將求職者的履歷表轉發出去，所以「幫到手嘅機會唔高」。樓主更稱，曾試過每日也收到電郵，告知他未能進入下一輪求職環節，身為過來人的他提醒求職者「千祈唔好灰心」。

樓主在求職網站建立付費帳戶，有公司見到其履歷，提供面試機會，最終樓主成功獲聘。（示意圖/Getty Images）

樓主經過一輪努力仍未找到心水工作，他其後在求職網站建立帳戶，而且「課金」購買高級服務，讓他一旦見到心儀工種，就可以快一步申請。有公司見到樓主在求職網站的帳戶，甚至沒有公開招聘就相約樓主面試，最終他成功獲聘。

回顧求職經歷，樓主認為大學證書只是用來通過初步篩選，明言見過10份工，「公司問都冇問過你讀乜嘢書」或者考試成績，而他亦是到達英國才考了2張IT證書豐富履歷表，「大學證書有自然好啦，冇嘅千祈唔使灰心㗎，當你見得幾次工，你就會明我呢句講乜㗎喇」，最後他希望其經歷能鼓勵一眾移民港人，祝願「大家盡快搵到工啦」。

不少網民紛紛表示「非常詳細，多謝分享，祝一切順利」、「祝你新工作順順利利」、「欣賞你嘅毅力」、「好有用，恭喜你搵到老本行呀」、「恭喜晒，祝一切順利，事事順心」。

（facebook群組「英國香港人生活交流區」）