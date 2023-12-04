抵！二手平治房車開價$16.8萬　月供$60還到2309年　真相原來是…

不少人都希望擁有平治房車，但並非所有人都能負擔得起。最近有網民就發文分享1張網頁截圖，顯示有車主出售2016年出廠及首次登記的平治C200 AMG房車，開價16.8萬元，且提供月供的選項，買家可以每月支付60元，需供款3,430期，即近286年，即在2309年才完結。帖文引來大批網民熱議，並笑言「識玩一定係，供10年之後斷供，由佢收返部車」、「一車傳九代，人死車還在」。不過《香港01》記者翻查相關網頁後揭穿「月供60元」買二手平治房車之謎，有興趣買家可要失望了。



有車主出售二手平治C200 AMG房車，開價16.8萬元，買家可月供60元，需供款3,430期，即近286年，即在2309年才完結。（facebook圖片）

有網民於facebook發文，並轉發1張二手車買賣平台的網頁截圖，顯示有車主出售1輛平治C200 AMG房車，原價為18.8萬元，其後減價至16.8萬元，若選擇月供，需供款3,430期，每月另需支付60元；樓主直言「呢架車好抵供」，表示平均每天只要2元左右，便可以擁有該輛平治房車，但唯一要考慮的地方是供款期長達約285年10個月，即2309年才供斷。

帖文一出，立即引來大批網民討論，不少人笑言該月供選擇非常吸引，「買咗牌費、燕梳（保險）玩一年算啦，$1,000唔使玩一年喎」、「幾草嘢，當免費借來揸，揸到有鑊氣咪斷供囉。16（年）車已經7年，應該未必仲捱到十年」。也有部份網民表示該輛房車可當傳家之寶，日後成為古董，「一車傳九代，人死車還在」、「供斷嗰陣架車仲有幾多剩」、「或者到時啲車已經喺天上面飛來飛去」、「200幾年先賺你4皮嘢利息，啱數」、「仲行得嘅話當古董車可能仲值錢」。

惟記者再翻查相關網頁，月供60元應只屬輸入資料時的人為錯誤，現已顯示為「HK$3,430 x 60期」。（網頁截圖）

不過，《香港01》記者再翻查相關網頁，月供60元應只屬輸入資料時的人為錯誤，現已顯示為「HK$3,430 x 60期」，相信是有職員誤將每月供款和供款期的數字互相調轉了，才擺出了大烏龍。