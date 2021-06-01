連登仔賣車後再遇昔日愛車　落淚稱好掛住佢　網民：似足撞返Ex

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-01 11:00

座駕是不少男人的第二生命，但再珍惜的愛車都會迎來換車的一刻。有網民在討論區上分享，問有沒有人在換車之後可以再遇自己曾經的座駕，更指自己最近似乎再度遇上她，直言「好掛住佢」。

如果視愛車為第二生命，賣車或換車一刻相信一定十分難受。（《頭文字D》劇照）

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樓主Vita228在連登討論區上以「換咗車之後，有冇試過喺街上遇返部舊車？」為題發文，指情況「當然係講緊賣畀唔識嘅人」。他指舊車與自己走過多達10萬公里的路，「今朝見到有部車好似係佢」，因而突然覺得十分掛念。樓主又指自己並沒有嫌棄過舊車，只是家中增添了新成員要換較大的車，「如果唔係都唔會賣」，更哭着說「有錢有地方嘅話，我會買佢返嚟！」

換車及賣車經驗很多人都有，網民們亦踴躍留言分享自己與舊車的緣份故事，很多都看得出他們與舊車有很深厚的感情，更有人指出他們的留言似足形容再見前度女友：【點擊下圖放大即睇網民留言 ▼ ▼ ▼】

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