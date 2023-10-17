新來港媽媽買車首次入油　驚見金額嚇壞：好想破產　網民教咁做…

香港油價貴是出了名的！有新來港媽媽在小紅書發文，驚訝香港油價貴內地很多，第1次入油要價近1,800元，「好想破產」、「這日子還能過嗎」，她最近才買七人車方便接送小孩，請車行幫忙入油，貴到她要請教網民如何入油才抵。不少網民發現她入「正價油」，提醒她不同的油公司都會有會員卡，基本上加入就馬上有優惠，亦可留意不同信用卡的折扣，惟該媽媽指出她還未找工作，要申請信用卡有困難，部份內地網民甚至建議她港車北上入油更便宜。



樓主驚訝七人車入油要近1,800港元。（小紅書圖片）

樓主日前在小紅書發文，指最近首次在香港入油，單據所見她在鯉魚門某油站入了70多公升的汽油，總數要1,781.42港元，大呻「加一次油1,782，這日子還能過嗎？」，覺得太貴，希望網民教路如何入油較划算，「求加油攻略」。

她補充指，自己最近才由內地來港，目前是家庭主婦，正讀小學的孩子有校車坐，但還讀幼稚園的孩子無校車，要她親自接送，故買了豐田Alphard 七人車方便接送小孩，周日一家人出門也可以去遠點的地方玩。買車後她害怕自己在路上找油站，「買車後叫車行幫忙代入」。現時駛車出門很害怕，「習慣走右邊，想走右邊車道，到那種環島（應指迴旋處）更是直接懵了，完全看不懂第幾出口是哪裏」。

見到香港的油價不少內地網民喊貴，稱她作「有錢人」，「不然香港為什麼工資高？」、「我們這裏也就這個優勢了，每次加滿缸油百來塊人民幣樣子，每次加油都笑出聲」，指出內地不少地方入這個量的汽油只是數百元而已。

不少網民笑言內地油價平得多，甚至建議樓主港車北上入油。（示意圖／資料圖片）

許多熱心網民提醒，其實每間香港油公司都有會員卡，基本上一申請就可以用，樓主現時在原價入油，如果有會員會有相關優惠，亦可留意用特定信用卡會有折，但笑言「錢多人士不用優惠，就不用破產啦」，在香港能養車的人都算有錢。樓主回應指自己剛來港沒有工作，故暫未能申請信用卡。

然而，部份留言認為如果樓主常駕車兩地走，不考慮時間成本過境入油其實更便宜，「實在覺得太貴可以港車北上返深圳加」、「算上來回的過橋費，在內地入油都比香港便宜」。

（小紅書）