上堂打邊爐！日本大學教授鼓勵學生課上吃火鍋　背後教育理念獲讚

許多學校都規定上課時不准吃東西，但相信不少人都曾經「上堂偷食嘢」！不過日本卻有大學教授打破校規，不只允許學生在其課堂上吃東西，更多次強調是可以「上課吃火鍋」，有位一年級學生真的「恭敬不如從命」，某天果真帶着鍋子去上課，結果全班同學圍在一起開心分享食物。教授解釋指，大學應該是個能讓學生花時間以及精力，去確認「自由」的空間，網民得悉原因後都大讚「蠻好的體驗」。



日本有大學教授准許學生在其課堂上吃火鍋，結果有人真的付諸實行。（X圖片）

日本大阪公立大學教授增田聰在X社交帳號「smasuda」發布2張圖片，表示「我一直強調『在我的課堂，你可以吃火鍋』」。可是課堂上吃火鍋，實在過於招搖，即使增田聰曾多次強調，還是沒有學生配合實行；不過某天，有位就讀一年級的學生果真帶着火鍋去上課。

圖片可見，在長長的課桌上，擺放着瓦斯爐和鍋子，旁邊還有火鍋配料，如牛肉；另1照片則看見學生們拿着碗筷互相分享，為彼此盛載食物。增田聰表示，很開心終於有學生「乖乖聽話」，認為大學應該是個能讓學生花時間以及精力，去確認「自由」的空間，認為這群年輕人有潛力做到這點，並稱「祝你好運！」。

教授解釋原因，「大學應該是個能讓學生花時間以及精力，去確認『自由』的空間」。（X圖片）

帖文被轉載到不同平台，有網民笑言，「是教授自己想吃吧？」、「教授：『我期待的畫面終於出現啦！』」、「同學們：『下次挑戰麻辣鍋！』」、「不是不吃，是準備起來好麻煩」；不過亦有人讚揚教授的教學理念，「這老師很棒，努力想教墨守陳規的日本人如何變化適應環境」、「這是蠻好的體驗，個人自由的邊際可以到哪裏也讓學生自己體會，實現這個自由划不划算」。

亦有留言分享讀書時期老師曾准許吃東西的趣事，「以前有老師說在他課堂上可以吃東西，結果有人開始吃泡麵後，他就開始限制食物的種類了，因為太香」、「以前數學老師也說不限制同學吃早餐，結果同學帶臭豆腐，還被老師吐槽這麼早到底哪裏買得到」。

（Twitter／X）