少女拒嫁表哥　與男友街頭擁吻後慘死農舍　兇手是父母下場出爐

意大利發生恐怖離奇命案，1名18歲巴基斯坦少女被發現陳屍在農舍內，且死去差不多1年半，當地警方調查發現兇手竟然是少女的父母及叔叔，原因是少女不肯聽父母之命，拒絕回巴基斯坦與表哥結婚，更被父母在社交平台看到她與男友親吻的相片，父母一怒之下決定進行「榮譽處決」，他們將少女誘騙到僻靜的農舍，將之勒死後棄屍在內，其後父母逃回巴基斯坦。意大利法院遂向巴基斯坦要求引渡少女的父母，當中只有父親被引渡回意大利，母親則留在巴基斯坦。法院早前判決少女父母終身監禁，而叔叔則被判入獄14年。



薩曼抵達意大利後接觸到不同文化，便拋棄在巴基斯坦的傳統，不再戴頭巾，甚至追求自由戀愛與年輕男子拍拖。 （網上圖片）

綜合外媒報道，案件發生於2021年5月，在意大利北部艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna）的一個小農村諾韋拉拉（Novellara），死者為18歲巴基斯坦少女薩曼（Saman Abbas）。

薩曼在數年前隨父母到意大利當農工，她的父母是虔誠的穆斯林，但薩曼抵達意大利後接觸到不同的文化，便拋棄在巴基斯坦的傳統，不再戴頭巾，甚至追求自由戀愛與年輕男子拍拖。

由於父母思想傳統及身為穆斯林，安排薩曼返回巴基斯坦與表哥結婚，但薩曼不肯服從，與父母發生激烈爭執，而父母亦在社交平台看到薩曼與男友擁吻的親密照片，憤而找來叔叔達尼許（Danish Hasnain）幫忙實行「榮譽處決」。

意大利法院審理案件後，確定薩曼的父母和叔叔因薩曼不聽話而狠下毒手，早前判處薩曼的父母終身監禁，叔叔則被重判入獄14年。（網上圖片）

父母及叔叔聯手將薩曼誘騙到僻靜的農舍，再活活勒死她，薩曼父母犯案後立刻逃回巴基斯坦。至去年11月，村民在事發的農舍發現薩曼的屍體，當地警方獲報後展開調查，薩曼的父母和叔叔的惡行被閉路電視拍下，法院於是向巴基斯坦要求引渡薩曼的父母回意大利受審，但只有父親薩巴爾（Shabbar Abbas）同意回意大利，母親則下落不明。

意大利法院審理案件後，確定薩曼的父母和叔叔因薩曼不聽話而狠下毒手，早前判處薩曼的父母終身監禁，叔叔則被重判入獄14年。