首約食飯男生無主動請客　女生畀錢一刻怨這情況：我真的瞬間冷掉

男女首次約會，到底是否由男生主動請客，一直是網民熱討話題。最近有台女於網上分享與曖昧中的男生首次約吃飯的不快經歷，指雙方當日吃飯時氣氛不錯，但直至結帳時，男方並無主動請客，令樓主感到極失望，「我真的瞬間冷掉」。



男女首次約會，到底是否由男生主動請客，一直是網民熱討話題。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

該女網民於Dcard討論區上載相片，表示在網上認識了1名男生，大家一直互相聊天，最近於是相約在附近見面聊天，後來大家也同意約下一次吃飯。

樓主續稱，到吃飯當日，大家也不斷有話題聊天，約會氣氛不錯。直至埋單時，男方本來先付全單，但完全沒向樓主表示由他請客，甚至樓主給他錢時，他也順應收下，令樓主感到非常失望，「我真的瞬間冷掉⋯⋯ 目前正在想要慢慢淡掉了」。

首次約會時男方並無主動請客，令台女感到極失望，「我真的瞬間冷掉」。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

樓主解釋，她認同不是所有東西也要男生主動付錢，「只是覺得第一次吃飯，男生要展現紳士一面，可以主動說要請客吧」。她更直言：「如果他主動說要請客，那我絕對是會請他吃下一餐的人，第一餐都沒請，我真的超失望⋯⋯⋯」

帖文引起大批網民熱討，但他們一致批評樓主貪心，「為何一定是要男生主動請客」、「請客跟紳不紳士有甚麼關係」、「第一句說不是那種什麼都要男生付錢，下一句就說對人很失望，你就是想男生付錢吧」、「明明面對面可以講好的事情，幹嘛要用付不付錢來臆測對方有沒有意思」、「第一次看到用吃飯有沒有請客來當作衡量男生的標準的」。

（Dcard討論區）