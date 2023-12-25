男子擴張鼻環打入健力士世界紀錄　手指公都穿過　1動作不能做...

健力士世界紀錄無奇不有，連穿鼻環也可上榜！美國有名男子的鼻環闊度達2.6厘米，成為世界上擁有最大鼻環洞的人，他自18歲開始穿鼻環，5年後開始進行身體大改造，包括擴大鼻環洞，但過程絕不輕鬆，當鼻環洞大到一定程度後，擴鼻環開始擠壓到鼻子裏的軟骨，會產生不舒服的感覺。而鼻子的軟骨比鼻中隔肉更硬，須要更長時間來伸展及扭曲。男子曾不斷被問為何這樣做？是否想要打破世界紀錄，讓他心生一念，覺得並非遙不可及，終在今年8月成功打入健力士世界紀錄。而他平時愛將熱狗腸及手指公穿過鼻環洞，看到別人的反應也讓他感到欣慰，而穿超大鼻環唯一的問題是影響進食及喝水，他不能張大嘴巴，要用刀叉將三文治切細來吃。



皮佛的鼻環闊度有2.6厘米，成為世界上擁有最大鼻環洞的人。（網上圖片）

綜合外媒報道，居於美國密西根州的30歲男子皮佛 （Colton Pifer）是全球最大鼻環洞的世界紀錄保持者，他自18歲開始穿鼻環，5年後開始改造身體，現時身體上共有36個穿洞。

皮佛在同樣愛好身體改造的叔叔鼓勵下，將鼻環洞不斷擴張，表示：「我十分尊敬他（叔叔），認為他所做的事情非常酷，他比我做了更多的改造，比如角植入物之類，如果沒有他，我自己永遠不會進行身體改造，也永遠不會開始拉伸我的鼻隔膜」。

皮佛透露擴張過程並不輕鬆，他要不斷更改擴鼻器的尺吋，當鼻洞擴充到定程度就會感到酸痛，而擴鼻環開始擠壓到鼻子裏的軟骨時，更是令人感到不舒服。由於軟骨比鼻中隔肉更硬，皮佛需要更長的時間來進行調整及拉伸，疼痛感更是升級，加上傷口需要更長時間癒合。

而另一樣令皮佛感到困擾的事，就是過大的擴鼻環會妨礙他喝水或吃東西，他無法大口咬三文治或漢堡包，要用刀叉切開來慢慢吃。

由於皮佛不斷被問這樣做是否想要打破世界紀錄，讓他心生一念，覺得只要堅持下去，破世界紀錄並非遙不可及，於是決定繼續擴大鼻環洞，最終他的努力並沒有白費，在今年的8月17日，成功以2.6公分打破之前的世界紀錄，成為現今世界上擁有最大鼻環洞的人，列入健力士世界紀錄。

皮佛平時愛將熱狗腸及手指公穿過鼻環洞，看到別人訝異的反應讓他感到欣慰，他想藉着自己的堅持來鼓勵其他人忠於自我。