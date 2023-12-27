男友做便利店10年買私樓承諾難兌現　港女批唔上進惹議　後續咁講

讀書時期「那些年」的戀愛都是純情簡單，但踏出社會後就多了計較得失。1名踏入「三字頭」的港女在網上投稿稱，和住公屋的男友由中學開始拍拖，對方承諾「會發奮，遲下有日會買到私樓二人世界」，但男友畢業後近10年一直做便利店，難以儲夠錢買私樓。港女批評男友不上進，沒有信心將自己未來交托給對方。網民笑言「感情問題一律建議分手」、「嫌人窮又唔分手又驚無人要」，但亦有人認為「30幾歲仲做便利店又差咗啲，不過其實都係睇兩位乜學歷先」、「大家步伐唔一致，一齊要諗清楚」。



帖文惹來網民熱議後，港女近日再次投稿強調非嫌棄男友窮，但眼見不少舊同學已經成家立室搬到私樓，故質疑男友沒有上進心，且最不高興的是他沒有兌現到買私樓的承諾，破壞雙方信任。



港女和男友拍拖多年，但質疑對方沒上進心，未能兌現購買私樓的承諾。（《紀念日》電影劇照）

港女投稿至facebook專頁「奴工處」，表示自己和男朋友都已經「三字頭」，由中學開始拍拖，當時知道對方住公屋，但男友承諾會發奮，希望有朝一日「會買到私樓同我二人世界」，港女信任男友，以為他佢畢業後只是暫時做便利店，然後會另有發展。

惟大約10年後，男友仍然在便利店工作，「唔會儲夠錢買私樓」，港女質問男友何時轉工，男友回答「𠵱家咁樣都幾好呀」。

但港女不滿男友一直做便利店，而且兌現不到當年買私樓的承諾。（《紀念日》電影劇照）

港女否認自己拜金，但認為男友不上進，「真係冇信心將自己未來交畀佢」，男友一直聲稱儲到首期就會結婚，但港女卻步，「就連我屋企人都話佢冇出息，叫我唔好浪費青春，及早同佢分手好過」。

帖文引來不少網民討論，有人稱「感情問題一律建議分手」、「嫌人窮又唔分手又驚無人要」、「講到尾咪又係錢」，但亦有人認為「30幾歲仲做便利店又差咗啲，不過其實都係睇兩位乜學歷先」、「大家步伐唔一致，一齊要諗清楚」、「與其要人努力，不如自己發憤圖強，易好多」。

港女表示「就連我屋企人都話佢冇出息，叫我唔好浪費青春，及早同佢分手好過」。（《紀念日》電影劇照）

由於帖文引來太多人討論，港女再次投稿至facebook專頁「奴工處」，強調自己並非嫌棄男友貧窮，但明明不少舊同學已經成家立室，而且由公屋搬到私樓，質疑男友如有上進心，「咁點解人哋得，佢就唔得？成10年都仲原地踏步」，而且沒有能力租到私樓。港女形容男友「一份工連基本嘅生活都搞唔掂」，最不高興的是對方沒有兌現到買私樓的承諾，只是開空頭支票，破壞雙方信任，「感覺上多年嘅承諾好似一夜被摧毀咗咁，個心已經痛到唔知仲可以講到啲咩」。

網民紛紛笑言「『咁點解人哋得佢就唔得』呢句真係難聽過粗口」、「咁你有無問下你啲舊同學，係咪兩公婆一齊努力呀？」、「你無權決定佢人生，但你有權決定搵邊個做男朋友或老公」、「真心建議分手」。

（facebook專頁「奴工處」）