恐怖！車cam直擊公路突有人　私家車收掣不及猛撞　女子喊：完了

司機駕駛時要時刻保持警覺，但有時意外事件卻是防不勝防！網上流傳1條車cam影片，顯示今年1月1日晚上有私家車在公路行駛，惟前方突然有1名人正在彎腰疑似拾起物件，私家車收掣不及，直接將該人撞飛數米，當場受傷倒地不起。事發時車內女方接連嘩嘩聲，並用普通話大喊「完了！」，男方則爆粗指「仆X」。網民紛紛猜測途人為何會經過現場，亦有人想知傷者傷勢和司機下場，惟根據影片拍到其他車輛車輛，相信事發地點並非香港。



私家車在公路右線行駛。（facebook群組「香港交通事故及突發事件」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「香港交通事故及突發事件」，長約14秒，可見顯示時間為今年1月1日晚上10時許，涉事私家車在公路右線行駛，前方沒有車輛，其他私家車則沿中線行駛。

其他私家車則沿中線行駛。（facebook群組「香港交通事故及突發事件」影片截圖）

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涉事私家車沿右線行車時，突然見到前方有1名途人正在彎腰，疑似拾起物件，車cam傳出一把女聲連呼5聲「嘩」，司機試圖立即停車，但仍然煞車不及，將途人撞飛數米，繼而受傷倒地，上衣半揭開，背部露出血紅色傷痕，鞋子亦告飛脫。男方爆粗說了句「仆X」，女方用普通話說「完了、完了」，影片到此結束，未有交代事發地點，以及傷者後續情況。

網民紛紛討論途人為何會經過現場，懷疑公路兩旁有空間給行人使用，又或者是其他駕駛者有物品飛脫掉到路上，對方冒險走出公路撿拾時出事；亦有人稱留意到其他駛經現場的車輛車牌與香港不同，估計車禍現場並非香港。

（facebook群組「香港交通事故及突發事件」）