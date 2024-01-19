普通話女稱去「旺角」　的士司機中途驚悉目的地道歉　含淚收$XXX

搭的士一定要確認清楚目的地！有台灣女生於香港西九文化區搭的士，以普通話表示要去「旺角」，之後發現司機駛進隧道，令她相當疑惑「不是去旺角嗎？怎麼要過海」，發現原來司機把「旺角」誤會是「灣仔」。台女稱，司機知悉真實目的地後「瘋狂道歉」，「最後他把我送回旺角，然後含淚收了我200塊」。

事件引來網民熱議，「語言不通咪打字比人睇囉……」、「咁應該你真係好想去灣仔」；也有人認為「旺角」與「灣仔」發音相差太遠，不可能聽錯，質疑真偽。



有台灣女生於香港西九文化區搭的士，以普通話表示要去「旺角」，之後發現司機把「旺角」誤會是「灣仔」。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

該台女於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文講述事件。她表示，當日想從香港西九文化區乘搭的士往旺角，卻並不順利，「一開始問了兩輛計程車（的士），都說不過海，拒載了」。

後來終於有的士願意接載，樓主用普通話向司機表示要去旺角，司機則用「港普」與她確認目的地，「司機用港普和我確認了兩遍，我聽着也沒啥問題，聽起來就很像旺角啊，然後我就放心的低頭玩手機了」。

該台女於Facebook群組發文講述事件。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

從西九文化區往旺角，路線上毋須過海，但樓主發現，的士竟然駛進隧道，遂慌忙問司機「不是去旺角嗎？怎麼要過海！」，司機回應「對啊！wàng jiǎo啊」。樓主心知不妙，趕緊讓司機看手機位置圖，司機這時才發現自己誤會了，「他（司機）開始一頓輸出＋瘋狂道歉：哎呀我以為你去灣仔啊！之前我（司機）都會和乘客手機確認，這次可能開小差忘記了……」。

樓主稱，她聽到司機解釋「哭笑不得」，最終司機把她送回旺角後「含淚收了200塊」。

樓主稱，司機把她送回旺角後「含淚收了200塊」。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

帖文引來網民熱議，「呢個故事裏面3個人都聽錯，咁應該妳真係好想去灣仔」、「語言不通咪打字畀人睇囉……幾個司機聽到你旺角變過海」、「出外旅遊明知言語不通，手寫地址畀司機睇」。

也有網民認為「旺角」與「灣仔」發音相差太遠，不可能聽錯，質疑真偽，「普通話，旺角去皇岡就會啫，點會去咗灣仔㗎」、「作嘢都作好啲啦」。不過有的士司機分享類似「烏龍」經歷，「我都試過，個客人上車用普通話講咗句，我就聽到係瑰麗酒店，我就問佢係咪尖沙咀嗰間，個客答係，就喺附近，點知車到佢去瑰麗酒店，客人也嚇親了，結果最終係港島嘅薈麗酒店，普通話發音真是非常似」。