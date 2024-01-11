公屋申請｜入息超額慘被DQ　港男想上訴：就算老婆唔返工都超上限

申請公屋需要留意入息限額，近日就有網民慨嘆因超出入息限額，故公屋申請資格被取消，要等候半年「重賽」再恢復申請，「就算老婆唔做嘢入息都係超咗少少，但自己又係家庭支柱」。他想上訴，又忽發奇想，欲「加名」增加1名失業不婚、無物業的兄弟姐妹共同申請，故發帖問網民可行性。不過，大部份網民都認為不可行，「無啦啦加咗兄弟姊妹落去咁奇怪，主任都會懷疑啦」、「加個老人家就話啫」，但實際應先向房署主任查詢。



近日有申請3人公屋單位的網民慨嘆因超出入息限額，故申請資格被取消。（資料圖片）

有港男日前在公屋討論區發帖向網民請教，稱其正申請公屋3人單位，可是去年見主任時獲通知超出入息限額，因此申請資格被取消，要等到半年後才可再次申請。他表示計算後發現，就算妻子不工作，仍稍超家庭入息上限，「就算老婆唔做嘢入息都係超咗少少，但自己又係家庭支柱」。

根據房署資料，3人家庭的入息限額不得超過每月24,410元，而4人家庭的每月入息限額則為30,950元。樓主自覺無計可施，正考慮恢復申請時添加1名家庭成員，打算將失業不婚、沒有公屋居屋的1位兄弟姐妹加入名單中，令3人單位上限變成4人家庭上限，並希望網民給予建議。

根據房署資料，3人家庭的入息限額不得超過每月24,410元，而4人家庭的每月入息限額則為30,950元。（房屋署網頁）

不過，大部份網民都不認為樓主方法可行，「你自己有個家庭，無啦啦加咗兄弟姊妹落去咁奇怪，主任都會懷疑啦，到時重點抽查你」、「你結婚了不能加兄弟的」、「加個老人家就話啫」，亦有網民建議樓主或妻子轉工，又或者向老闆提出暫時減薪，「同老細傾下人工少啲」、「你太太之前都有做嘢，啫係會有儲錢鬆動小小㗎，咁咪唔好做嘢住先」、「直接減人工，唔好聽人講放no pay（無薪假），你月薪放幾多no pay都係計月薪價」。

亦有網民認為樓主有責任控制家庭收入上限，「自己唔計好條數無計」、「超額就超額㗎啦，話知你三代無工返得你一個返呀」、「你申請的時候都知道入息係幾多，你而家上訴有用咩？」，有人就提醒樓主不要虛報，「事實歸事實！切記不要誤導或虛報，這都要附上刑事責任的」。

（公屋討論區）