小心！黑衫男凌晨潛大廈　逐家逐戶試用工具開鎖　成功闖一戶爆竊

小心門戶！近日廣州有小偷於凌晨時分潛入大廈行竊，他悄然穿梭於樓道間，逐家逐戶試開門鎖，並成功進入其中1戶盜竊，卻不知作案手法已被監控拍下。當地警方日前發出公告，指已將疑犯抓捕歸案，目前依法刑事拘留。而相關影片在網上廣傳，不少網民都驚出一身冷汗，紛紛表示「太可怕了」。



廣州有小偷於凌晨時分潛入大廈行竊，並逐家逐戶試開門鎖。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，近日廣州亞運城某住宅大樓發生入室盜竊案。從網上流傳大廈監控影片可見，1名男子半夜時分在樓道間穿梭，並於每間屋前停留片刻嘗試開門。男子一身黑色打扮，戴上黑色鴨舌帽、黑色口罩，身穿黑色長袖衫及黑色長褲。

有住戶表示男子約於凌晨2時至6時間作案，當時大部份住戶已經熟睡，根本難以察覺有人入屋，「（男子）每一戶去試我哋啲門，密碼鎖佢都去試，普通鎖佢就搵類似『卡片』嘅工具去試」。住戶又指，男子曾成功開鎖進入某單位，逗留一會後步出大門，離開時不見手中有東西。

大廈物業管理處表示，該男子是從屋苑外牆欄杆攀爬而入，為防止類似事件再度發生，保安已於圍牆上加裝「防爬刺」。

廣州市公安局番禺區分局在網上發布公告，稱已逮捕疑犯。（「廣州番禺公安」微博圖片）

1月8日，廣州市公安局番禺區分局在網上發布公告，稱已逮捕疑犯。公告指本月3日上午8時50分左右，警方接獲上址住戶報警求助稱遭人入室盜竊，經過數日查證，警方查明疑犯為40歲何姓男子，於3日凌晨3時許闖入事主家中盜竊。疑犯現已被抓捕歸案，目前依法刑事拘留。

當地警方已指導物業管理處加強大廈出入管理、樓棟巡查等安防工作，又提醒市民提高防範意識，若遇到違法犯罪事件發生，要及時向警方舉報。

（綜合）