最強基因！人妻生5胎全超萌顏值爆標　1原因拒再生　網民反應兩極

養育子女心力及經濟負擔不少，現代人生多數一個起兩個止，有的甚至選擇不生。內地有母親年紀輕輕只30多歲，就已生了5個孩子，而且顏值更一個比一個高，讓人心生羨慕，子女可愛的相片更在網上瘋傳。人妻指丈夫要求她繼續生，可是她卻提出1個原因反對，引起網民熱烈討論。



父母基因超強，5個子女的顏值超高。（網上圖片）

一家７口及可愛女兒的照片在網上瘋傳，年輕人妻指自己生了５個孩子，第四的是兒子，其他都是女兒。老大10多歲，而最小的不到4歲；其中，大女兒屬龍，二女兒屬馬，三女兒屬羊，四兒子屬狗，五女兒屬豬，年齡最小的2個孩子僅相差1歲，即是平均2年生1胎。

雖然已有５個子女，人妻的丈夫仍想她繼續生孩子，可是遭她拒絕。人妻堅稱不會再生孩子，因她認為把青春全耗在孩子身上，未來會追悔不及，接下來的日子她想除了照顧孩子外，還想保有個人的生活。

（網上圖片）

由於5名子女的樣子相當可愛，對於人妻的回應，引來不少網民熱烈討論，有網民贊成丈夫的提議：「這麼高顏值必須再生啊，為國家多做點貢獻」、「這樣的孩子再生5個吧，拉高審美水平」、「經濟允許，這顏值不生可惜啊」、「都這麼好看，建議多生幾個」、「爸媽的基因好，兒女都長得好看，家裡又有經濟條件，可以多生幾個，造福人類」。不過也有人認同人妻，認為這樣生下去很傷身體，「月子做不完就下一胎」，更擔心養育的花費會很驚人。