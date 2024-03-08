內地男減吸煙慳錢買面膜贈妻　港男感動教路　網民讚︰當代劉三好

世上的確有不少好心人！1名好心港男在小紅書表示，日前在1間美妝店購物時，聽到一對內地夫婦的對話，人妻直言無需為她購買太貴護膚品，應留下金錢給孩子買質素好的奶粉，但丈夫反指願意減少吸煙次數，感激「你辛苦照顧兒子，新年好好犒勞你」。該對夫婦對話內容令到港男非常感動，留意到店員向他們推介質素一般的面膜，每盒索價100多元，覺得不划算，於是私底下向他們提供選購貼士，最終2人選擇價值數十元的產品，變相省了錢。網民大讚是好人好事，又重提「三料視后」佘詩曼在宮心計飾演劉三好的經典金句「做好事， 說好話，存好心」，讚賞港男心存善意。



內地夫妻到美妝店購物，港男聽到2人對話而感動不已。（小紅書圖片）

樓主本年1月9日在小紅書表示，早前到一間美妝店購物時，剛好聽到店內一對內地夫婦遊客對話，人妻用普通話提醒丈夫留意微信餘額，直言「不要買太貴的護膚品給我，留錢給兒子買好的奶粉」，但丈夫反指「沒關係，少食幾包煙就得，你照顧兒子那麼咁辛苦，新年好好犒勞你」。

兩人對話令樓主非常感動，提供購買面膜心得。（小紅書圖片）

樓主形容「好日常的夫妻對話啫，但我覺得超感動」，認為丈夫愛錫太太，妻子體諒先生，「一家和睦真係好叻啊」，隨後聽到店員向他們介紹一款面膜，吹噓美白抗老去皺，每盒100多元。但樓主曾經向母親贈送同款面膜，知道沒有上述功效，為免這對恩愛夫妻變「水魚」，於是私底下通知他們勿買該款面膜，最後他們改為選購價值數十元的產品，變相節省了金錢。

多名網民重提「三料視后」佘詩曼曾在劇集《宮心計》飾演劉三好的經典金句，讚揚樓主「你真的做好事，說好話，存好心啊」。（《宮心計》電視截圖）

多名網民紛紛大讚樓主，重提「三料視后」佘詩曼曾在劇集《宮心計》飾演劉三好的經典金句，讚揚樓主「你真的做好事，說好話，存好心啊」、「劉三好之真人版」、「當代三好」。

（小紅書）