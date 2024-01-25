港女坐八五折的士加1要求　遭司機收正價反擊　公審反被罵西客

的士司機遇「西客」都靠智慧反擊！早前有女網民在社交平台發文，指在凌晨5時召八五折的士，由朗豪坊去粉嶺，而她在上車後向司機表示要在中途停多1個地方；當她下車結賬時，司機突然說因為停多了中途站，要收她正價車資。女網民不滿司機沒有事先講明，「即係要硬食正價」，於是在網上公開對方車牌及司機證等資料公審。

該帖文在網上瘋傳，可是卻收不到預期效果，女網民反遭不少網民罵她「西客」，「咁點解你叫車嘅時候唔講有中途站呢？」、「司機都係學妳啫」。



樓主上載車資、的士司機車牌及司機證等資料，在網絡上開名道姓公審對方。（Facebook圖片）

早前有女網民在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，指自己在凌晨5時多在旺角朗豪坊召了1部八五折的士前往粉嶺，結果司機按錶收她283元正價車資，「上車同佢講加多個站，佢答好，落車先同我講因為我加多1個站無折」。

樓主認為她作為消費者，已盡責在開車前交代要加多1個站，但「作為司機嘅你，無折扣係咪好應用開車前講明加多個站係無折扣，而家落車先嚟講，即係要硬食正價？」。樓主又大鬧「如果無折我使鬼用你個app call車，仲要等你十幾分鐘……而家啲的士真係愈嚟愈恐怖」。

樓主上載車資、的士司機車牌及司機證等資料，在網絡上開名道姓公審對方。帖文一出在網上瘋傳，可是樓主反而遭不少網民鬧爆她是「西客」，「畀正價坐的士都話恐怖，咁！到底係西客恐怖啲，定係司機恐怖啲呢？」、「咁點解你叫車嘅時候唔講有中途站？」、「司機都係學妳啫」。

有的士司機留言撐行家，指常遇到這類「西客」，「打畀佢嗰時，佢有講加站我都會諗下，去到嗰時先講，我一定唔制，最憎就係果啲博你硬食嗰啲」。（《降魔的》劇照）

有的士司機留言撐行家，指常遇到這類西客，「打畀佢嗰時，佢有講加站我都會諗下，去到嗰時先講，我一定唔制，最憎就係嗰啲博你硬食嗰啲」。不過亦有網民認同樓主，還教路，「扮無錢，等佢報警，玩返幾個鐘拖佢車租，攬炒，隨時交更都交唔到車」。

面對網民瘋湧而來責罵留言，樓主已刪去帖文。