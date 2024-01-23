港男幫襯荃灣水果舖嫌橙無味　數小時後折返想換貨　店員1句更嬲

如果貨不對辦，有消費者選擇「硬食」損失，亦有人堅持換貨。有港男在網上匿名大呻，日前到荃灣1間水果舖買橙，職員表示來自內地，形容「超甜橙」、「包甜」，港男用了20元買了1份回家，結果發現無味，決定將餘下鮮橙帶回店舖要求換貨。雖然老闆指「口味嘅嘢好個人㗎喎」，惟願意換貨，然而港男擔心其他鮮橙同樣無味，要求換火龍果，另1名店員依言照做，同時回敬1句「邊個嫁着你啲窮鬼（就）陰公」，港男隨即反駁，其他店員你一言我一語，其中1人更用心口頂住港男。

網民紛紛討論，有過來人表示「這間舖賣垃圾，20蚊當買教訓，以後唔好幫襯」、「呢檔嘢不嬲衰格又臭串，唔會再幫襯」。但亦有網民覺得「20蚊份生果，買完食完唔好食，可以攞去換……都係第一次聽到」、「你好意思換先至無X敵，真係做你老婆大鑊」。其他網民卻指「賣生果都係做街坊生意， 老闆都講咗換， 其他員工出嚟護主得罪個客，有乜謂」。



樓主指圖中店員形容「超甜橙」、「 大陸！包甜！」，所以決定買橙。（facebook群組「荃灣友」圖片）

樓主在facebook群組「荃灣友」匿名表示，本年1月13日下午約3時，和家人食完飯後經過荃灣海壩街1間水果店，1名店員表現禮貌，形容「超甜橙」、「 大陸！包甜！」，樓主決定花費20元，買了1份鮮橙，回家後一家人品嚐，發現「橙無味，未至於難食」、「仲要吐出嚟，真係放唔入口」。

雖然老闆願意換成火龍果，但女店員（左）批評樓主「邊個嫁着你啲窮鬼（就）陰公」。（facebook群組「荃灣友」圖片）

樓主見剩下4個鮮橙，決定返店換貨，見到該名有禮貌的店員，質問「呢個係咪超甜橙？」、「我幾個鐘前買，可唔可以換其他嘢畀我？」。對方笑而不語，望向其他同事求助，老闆聞言走近了解，樓主指「你伙記話超甜橙，但真係好難食」，老闆反指「口味嘅嘢好個人㗎喎」，樓主再指「咁你自己試下，你伙記話超甜橙，一係你就唔好叫賣超甜橙去招徠」。老闆建議如果「唔啱食，我可以換畀你」，樓主要求換火龍果，老闆都願意更換。

另1名女店員照做，同時批評樓主「邊個嫁着你啲窮鬼（就）陰公」，樓主不忿反擊「你哋冇理由咁樣做生意，賣呢啲貨畀街坊」，另1名男職員則指「你要食靚橙去一田買10蚊個嘅，我哋啲橙係咁㗎啦」。另1名女店員更用心口頂住樓主，喝罵「你唔鍾意就唔好喺呢度買嘢啦」，樓主反駁「唔買點知你哋賣次貨，你哋仲要話超甜橙叫賣」。

另1名女店員（右）用心口頂住樓主，男職員（左）則指「你要食靚橙去一田買10蚊個嘅，我哋啲橙係咁㗎啦」。（facebook群組「荃灣友」圖片）

樓主在帖文中批評黑店，提醒街坊小心，「唔啱一定要退貨」，吸引多名網民討論。有過來人表示「這間舖賣垃圾，20蚊當買教訓，以後唔好幫襯」、「呢檔嘢不嬲衰格又臭串，唔會再幫襯」、「試過呢檔向店員問下產地，晦晦氣氣唔想答，態度反感趕客，即走」，但亦有網民覺得「20蚊份生果，買完食完唔好食，可以攞去換……都係第一次聽到」、「你好意思換先至無X敵，真係做你老婆大鑊」、「20蚊中咗伏咪以後唔再去買囉，換嚟都嘥時間」。

其他網民卻指「賣生果都係做街坊生意， 老闆都講咗換， 其他員工出嚟護主得罪個客，有乜謂」。

（facebook群組「荃灣友」）