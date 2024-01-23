姊姊是我媽媽！男生被瞞17年　父母逝世後悉崩潰真相　結局好暖心

女生未婚懷孕，如果沒有經濟能力壓力更會倍增。外國1名17歲男生在網上發帖表示，自己在大家庭成長，父母總共有6子女，他一直認為自己是父母意外誕下，所以與其他5名兄弟姐妹年齡相差較大，更難免會有代溝。但大家姐對他最好，如同對待兒子，而父母相繼逝世後，大家姐終於透露真相，原來當年她13歲時和男生發生關係後懷疑，誕子後父母要求把孫兒送走，但她不捨得親生兒子，堅持要親手照顧，父母唯有同意，而扮作意外產下男嬰，甚至到死都保守秘密。男生的身世被隱瞞17年，面對「姐姐是我媽媽、父母是我公公婆婆」的真相一度崩潰哭泣，但很快就接受事實，繼續和真正的媽媽一起生活，網民亦紛紛祝福他們生活安好，該貼文是在大約10年前發布帖文，近日再度被炒熱。



大家姐不捨得送走兒子，更堅持要親自照顧，父母只好扮作意外產下男嬰，甚至到死都保守秘密。（《母子逆緣》電影劇照）

17歲的樓主在「Reddit討論區」表示，自己有5名兄弟姊妹，分別是30歲的大家組、29歲和27歲哥哥，以及24歲和22歲姐姐，由於有年齡差距，加上父母年紀老邁，所以樓主一直認為自己的出生是意外。樓主形容自己被一家人寵壞，當中已經結婚、育有6歲兒子和5歲女的大家姐對他最細心照顧，相比起其他家人，大家姐花最多時間和樓主在一起，即使媽媽不在家，大家姐願意陪伴在旁，令他覺得像有2位媽媽。

樓主8歲時爸爸過身，約9年後，媽媽亦患了重病，情況慢慢惡化，最終病逝。樓主形容自己沒有做好心理準備，陷入無比悲傷。

大家姐最終說出真相，指自己13歲時未婚懷孕誕下樓主。（《母子逆緣》電影劇照）

數周後，大家姐向樓主表示，知道大家尚未從媽媽離世中恢復過來，但她認為都是時候說出真相，表示當她13歲時，因與1名男生發生關係而懷孕，之後誕下樓主。當時父母想送走孫兒，但她堅持留下男嬰並親自照顧，最終父母同意在家中撫養男嬰，並由他們作為樓主的監護人，部份子女亦知情，但大家從來沒有提起過這個秘密。

當時媽媽要求大家姐發誓永遠不會講出真相，但當媽媽生病時，大家姐曾懇求對方同意說出真相以減輕罪疚，媽媽終同意在她去世一段時間後才能告訴樓主，因她想以樓主媽媽的身份死去，並非以祖母身份離世。

大家姐一直都想透露秘密，但始終忍住，如今終於說出真相，卻令樓主大感驚訝，而他剛剛失去媽媽，詎料又出現另1名媽媽，而姐姐才是他真正的媽媽，父母卻是公公、婆婆，樓主表明沒有怪責她隱瞞真相，但需要時間適應。

大家姐擁抱樓主表達母愛。（《母子逆緣》電影劇照）

樓主向大家姐一家說出自己的身世真相，但不知道為何自己卻在哭泣，而姐夫，即繼父立即擁抱他，強調可以提供幫助。大家姐同樣擁抱樓主，直言如果他想保持姐弟關係，她可以理解，「但你（樓主）必須知道，你確實有1位媽媽，她愛你，她會永遠在你身邊，永遠不要覺得自己無家可歸」，樓主再度痛哭。

根據祖母的遺囑，樓主18歲之前最後1年的監護權交給親生媽媽（大家姐），他亦決定好好和對方生活。網民見到真正的母子終於團聚，祝紛紛願「生活安好」、「一切順利」、「希望樓主加油」。

（Reddit討論區）