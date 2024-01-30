大廈停水！兒子拒下樓取水　母教育「重男輕女」意思獲讚：大智慧

重男輕女是中國多年以來傳統觀念，時至今日男女地位已平等許多。較早前內地就有屋苑大廈停水，有母親要求兒子下樓提水被拒，甚至教育兒子重男輕女的另一意思，「重的活男人幹，輕的活女孩子幹」。男生姐姐表示，母親平日都會教育弟弟作為男生要有承擔，亦要學會保護女生，令網民不禁驚歎「阿姨有大智慧」、「這個不錯，以後都這樣教兒子」。



內地有大廈停水，男生拒下樓提水被母親教育「重男輕女」另一意思，引來網民激讚。（微博影片截圖）

內地媒體報道，事發於本月1日，福建有母親為兒子上「教育課」，解釋「重男輕女」另一含意。片段所示，該位母親對着房內的兒子說：「重男輕女是重的活男人幹，輕的活女孩子幹」，之後又問兒子：「懂了嗎？快點去。」

男生的姐姐李女士表示，她現年24歲，弟弟18歲。當天因為家中停水，住戶需要下樓提水，可是弟弟已經提了很多次，開始有點抗拒，但母親仍堅持讓他再去提兩桶水。弟弟不解為什麼母親只要他去提水，卻不用姐姐去，之後便出現片中的「教育課」。

不過李女亦稱，母親平日其實都會教育弟弟作為男生，要多承擔一點，因為男孩體力比女生好，亦要學會保護女生。她其實和弟弟感情不錯，平日都會一起分擔家務，並沒有存在偏差對待情況，「我們家沒有絕對的分工，但是大家都願意主動承擔責任」。

不少網民大讚這位媽媽解釋有創意，羨慕孩子能在平等、和諧的家庭中成長，「解釋到位」、「阿姨有大智慧」、「這個不錯，以後都這樣教兒子」、「我媽媽也是這樣」。不過亦有部份留言覺得同樣是自己孩子，應該要公平對待，不能只讓男孩做家務，女孩卻可以不用做。

（綜合）