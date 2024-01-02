人母對女兒一輩子不強求　取名這2字親友批重男輕女　網民讚好名

傳統華人重男輕女，但隨住女權興起，重男輕女這套觀念變得落伍。1名母親在小紅書表示，生了第2名女兒後，一直煩惱該叫什麼名字，由於不想向女兒強求什麼，「未來怎麼樣都可以」，所以為女兒取名「亦可」，但多名親友均認為「是不是男生女孩都可以，這個名字有重男輕女的意思」，紛紛表示不滿意。惟許名網民指出「這個名字有種雲淡風輕大氣的女孩子的感覺…憑什麼就是重男輕女啊」等，更有人為此名字作詩「張弓射日雄鷹揚，亦志高遠在雲端。 可嘆風雲多變幻，笑看人生苦與甜」，獲得多人激讚。



由於樓主對女兒「一輩子不強求什麼，健健康康快快樂樂就可以，未來怎麼樣都可以」，所以取名「張亦可」，但被親友以為「男生女孩都可以」，批評名字重男輕女。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載女兒的出生證明，由於長女叫「張心蕊」，一直想新生二女叫「張心什麼」，最後認為「叫什麼都可以，對她一輩子不強求什麼，健健康康快快樂樂就可以，未來怎麼樣都可以」，因此取名「張亦可」，身邊親友誤以為意思「男生女孩都可以，說這個名字有重男輕女的意思」，樓主疑惑下在網上詢問是否需替女兒再改名。

帖文引來多名網民留言，紛紛指出「這個名字有種雲淡風輕大氣的女孩子的感覺…憑什麼就是重男輕女啊」、「亦可比心蕊好聽多了」、「這個名字傳達了豁達的人生態度，如果孩子以後成長環境接觸的人素養都還不錯的話，這個名字會給人留下很好的第一印象」，更有人以名字作詩「張弓射日雄鷹揚，亦志高遠在雲端。 可嘆風雲多變幻，笑看人生苦與甜」，獲得多人大讚。

（小紅書）