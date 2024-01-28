家人凌晨入院心情忐忑　女子獲男院工1窩心舉動：感受到人間有情

親人緊急送院，心情難免會忐忑不客，而最近有1名女子在社交平台分享在將軍澳醫院遇到的窩心暖事，她指事發當天其親人入院，自己在醫院等了一整晚，既疲倦又害怕，此時1名男院工上前，為她遞上數片棉花，讓她可以為親人抹臉，其後再額外給她棉花，說道「這幾片給妳的」。雖然只是小小的舉動，但樓主直言當下「感動到想流眼淚」，故發文感謝將軍澳醫院「有溫度的員工」。



1名女子在社交平台分享在將軍澳醫院遇到的窩心暖事，醫院內1名男職員的暖舉獲大批網民讚好。（資料圖片）

該名女子在facebook群組「將軍澳主場」發文，稱事發為大約1個月前，當晚她送親人至將軍澳醫院，因各種事情，她在醫院呆了一整晚，不但身體疲乏，也非常擔心親人的病況，直至翌日凌晨5至6時，1名男院工走向樓主，主動遞上了數片棉花，讓她幫親人抹臉，其後再額外給她棉花，並說道「這幾片給妳的」。

樓主表示，由於自己當下還因親人的情況而提心吊膽，故「手震震接着」男院工給她的棉花，並感動得幾乎落下眼淚，在帖文指「我只是家屬，我都有？我感動到想流眼淚，很溫暖，感受到人間有情，好心人，多謝將軍澳醫院有溫度的員工」。

男院工為樓主遞上棉花，好讓她能為親人抹臉，另外又額外給棉花予樓主，並說「這幾片給妳的」，讓樓主當下大為感動。（《機智醫生生活2》劇照）

帖文引來大批網民討論和讚好，不少人認同將軍澳醫院大部份員工均非常友善，「我平時將軍澳醫院覆診遇到好多醫生護士都好好人」、「呢啲做嘢咪有heart囉！」、「一句溫言令病者和家人得到安慰」。

另外，也有網民留言分享自身經歷，「去年疫情期間，半夜家人要入院留醫，陪入病房前要做快測，在醫院自動售賣機百多元買了快測棒，但上到病房岀面做快測時發現快測棒壞的，幸好病房職員私下送我一盒快測棒，順利完成測試可入房陪伴，免得我走來走去，當時情況已經非常擔心，幸好有職員幫助，非常感激」、「有次陪人覆診，個日落大雨又冇帶遮淋到濕哂，入到醫院坐低等睇醫生時，有護士見我哋濕晒攞咗2張被畀我哋，嗰下都好感動，覺得好有人情味，其實呢間醫院大部份醫生護士都好好嘅」。