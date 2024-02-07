辦公室戀情｜男生被戴綠帽　發女友床照到全公司Email　結局慘了…

在辦公室談戀愛，難免會成為全公司討論八卦焦點。有打工仔日前向facebook專頁投稿，分享其早年打工奇聞，指當時公司內有1對情侶，但男方發現被「戴綠帽」後，出狠招報復女方，竟將女同事床照透過公司電郵發給全體職員，公司事後揭發事件，直接解僱涉事男同事了事。



樓主指，該名男同事在發現女方出軌後，竟將女同事床照透過公司電郵發給全體職員。（《末生》劇照）

樓主向facebook專頁「奴工處」投稿，表示他早年任職的公司，曾有1對情侶同為公司職員，惟他某天早上上班，竟發現所有員工均收到一電郵，內有1名女同事「打格」床照。全公司上下大為震驚，後來才得知原來是該名女同事出軌，男同事揭發後便決定出狠招報復，最後公司解僱男方了事。

所有職員在收到「床照電郵」後大為震驚，最後公司解僱涉事男同事了事。（Towfiqu barbhuiya / unsplash）

帖文引來大批網民熱議，有人直指男方行為已構成刑事罪，公司應報警處理，「刑事喎，炒人解決唔到」、「『發佈淫褻及不雅物品』同『不誠實取用電腦』都係刑事罪行，應該報警處理」。也有人批評男同事報復舉動猶如「恐怖情人」，「咁嘅男人，唔怪得個女人搵第個」、「梗係即炒啦！個老細點知你下次有咩不滿會唔會將公司、同事啲嘢外泄㗎」、「個男俾人炒，但條女留喺公司都唔好受」、「正確做法，不過條女都唔會做好耐……」。