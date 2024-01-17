社死現場！公司會議1原因誤播色情片　新員工：好想死　後續超慘

意外成為公司大紅人！台灣有打工仔在網上大呻，他入職新工作1個月後全公司開大會，正當他戰戰兢兢做簡報時，從手提電腦開啟近期使用文件，緊張得誤點了文件上方的影片，一開出來竟然是「A片」，「然後聲音也都放出來」、「當下我真的快哭了」。事後他被主管約談，他解釋影片是上一手同事留下，承認他的確有點開過，可能因此去到近期開啟文件內，才會錯手點開。網民爆笑是「大型社死現場」，更指他犯的是超低級錯誤。



樓主稱公司每月會開1次大會，老闆、總經理等都在場，沒料到他卻出現超大失誤。（示意圖／Getty Images）

台灣有男生日前在zuvio討論區發文稱「昨天公司報告不小心按到A片」，他剛入職1個月，公司每月都會開1次大會，老闆、總經理和所有主管都會在場。輪到他做簡報時，「我真的超抖」，他將簡報文件放在手提電腦內，從快速存取點選近期使用過的文件，而該文件剛好放在1個影片上方，「我就手殘點到那個影片了，然後聲音也都放出來」。

結果，他不小心打開的是「A片」，「當下我真的快哭了，看到大家面有難色的感覺真的好想死」。會議完結後樓主被主管約談，指大家質疑他在上班時間看色情片。他解釋那影片是前同事留下來的，「但我承認我上班期間有點過，所以才會跑到近期開啟過的文件，可是我當初真的不知道是A片，只是想看有沒有什麼公司的文件可以給我參考而已」。

樓主事後被上司約談，他解釋影片是上手同事留下。（示意圖／Getty Images）

事後公司同事覺得他是個怪人，而且開始感覺到自己被排擠，開始有離職的念頭，「真的很難受」。

事件令網民爆笑，形容是「大型社死現場」、「笑死，什麼低級錯誤」。有留言指色情片根本不應放在常用資料附近，「我們只看片，但並不會放在資料旁邊」、「超懂，我之前要搜尋東西給朋友看，結果跳出母湯（不行）的搜尋紀錄」。樓主打趣回覆指：「我犯了全天下男人都會犯的錯。」

（zuvio）