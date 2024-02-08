人肉狼牙棒！愛妻男DIY下體入珠51顆盼增歡愉　老婆痛到下令清走

不少男士透過手術將膠珠放在下體上，「愛愛」時增加伴侶歡愉。台灣1名泌尿科醫生最近分享案例指，有男病人認識1位「入珠大師」，自學入珠技巧，逐步為自己入珠，最終高達51顆，「生殖器就像套了5串念珠」，這根「人肉狼牙棒」不但沒有令到妻子感到開心，反而造成痛到痛不欲生，下令要丈夫清走，數量之多打破醫生紀錄，同時奉勸男士們「適度入珠是情趣，太多說不定就有反效果了」。



男病人入珠多達51顆。（facebook專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」圖片）

泌尿科醫師呂謹亨在其facebook專頁分享案例，該名男病人最初出於好奇和朋友介紹，「對入珠有許多期待與幻想」，於是前往刺青店學習，剛好認識1名入珠大師，了解相開知識和技巧，包括無法移動的「死珠」和在一定範圍內移動的「活珠」，自學「成功」後活學活用，自行消毒、用器械打孔和送珠，一開始只是入了數顆，位置都非常講究，女朋友當時反應不錯。

即使男病人和女朋友隨後結婚，都無阻男病人入珠興趣，甚至到達走火入魔境界，他愈入愈多，有「死珠」有「活珠」，但沒有計好角度，螺旋形變成一圈圈圓形，高達51顆彩珠，「生殖器就像套了5串念珠」，正當打算再入時，妻子投訴指其實「人肉狼牙棒」很難進入到陰道 ，而且勉強硬塞只會造成痛不欲生疼痛，質問「是不是有什麼深仇大恨要這樣對她？」， 而且下了最後通牒，命令丈夫全部清走。為了挽救婚姻，男病人向呂醫生求助，同時刷新取珠紀錄。

泌尿科醫師呂謹亨奉勸男士們入珠數量適可而止。（facebook專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」圖片）

呂醫生指出，入珠是指將異物植入陰莖的一種過程，「看過一顆、兩顆、一排、雙排，甚至三圈或是像狼牙棒的」，但有研究顯示入珠沒有明顯改善男女雙方的性愉悅，相反女性可能會感到疼痛，容易令到陰道擦傷引發炎症，嚴重可能導致下體撕裂；至於男性，異物會持續刺激人體，令到局部組織變得肥厚，可能出現瘤狀突起及過敏反應等，最嚴重可能引致癌變；如果事後取珠，即由植入至取珠共2次手術，術後傷口或入珠後發生感染，有機會導致陰莖纖維化，甚至化膿壞死。

呂醫生奉勸男士們「適度入珠是情趣 ，太多說不定就有反效果了」，建議男士可以考慮最新式、效果自然安全的「陰莖增大增粗術」，割包皮時保留內層包皮組織，術後也有稍微增粗效果，未必一定要入珠。

（facebook專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」）