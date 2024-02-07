無業男辦性愛挑戰賽　騙盡6女財色威脅未成年少女性交　下場竟是…

騙財騙色新方法？台灣新北市王姓男子前年開始舉辦「性愛計時挑戰賽」，1人分飾主辦人及「關主」，要求參與女子付參賽費後從「帥哥」及「醜男」中抽出關主為其口交，只要15分鐘內令對方射精就可得到100萬至2,000萬台幣（約25至500萬港元）獎金，落敗則要為關主性交或吞精作懲罰，但其實參賽女子怎抽都只會抽中王男。警方發現有6名女子被騙財騙色，其中有女子被騙56萬台幣（約14萬港元）、口交2次及性交9次，最終事件是因有未成年少女受威脅性交才揭發。法院最後依詐欺取財、違反兒少性剝削條例等罪，判王男入獄4年；不過，其中強制性交罪因2個原因成功脫罪。



6名女子想贏得獎金而參加性愛挑戰賽，有女受害人被騙性交11次。（示意圖／Getty Images）

案情指，29歲王男在2022年12月至2023年7月期間舉辦「性愛計時挑戰賽」，先透過交友程式物色受害女子，稱聲贏出可以得到100萬至2000萬元台幣獎金。過程中只有他一人分飾多角，包括主辦人及「關主」等。

所謂挑戰賽，王男要求女子先付參賽費用，其後從「帥哥」及「醜男」中抽出所謂「關主」，要求女子為關主口交15分鐘，如限時內她們無法令關主（即被告）射精就算落敗，要接受與關主性交或吞精等懲罰。

受害人包括未成年少女，落敗後被性侵。（示意圖／Getty Images）

有受害女子供稱，她去年6月25日進行挑戰，口交過程中她失敗了，當場交出9萬台幣及進行1次性交作處罰。其後她收到「主辦人」邀請進行上訴戰，以不收報名費為條件，要在15分鐘內以指定姿態性交令關主射精，後來又邀約她以指定方式性交10分鐘，如令關主射精可贏得600萬台幣，但她全輸了還要付5萬台幣參賽費。

該女子稱，被告曾說有獎金達2,000萬台幣的「30天做30次挑戰」，關主是隨機抽的，有15名帥哥及15名醜男，但其實怎抽都只會抽中被告作關主。過程中她曾和被告到日本旅遊，費用要她墊支，而且還幫他刷卡墊支買手機，又被騙12萬台幣，前後被對方共騙財56萬、騙色口交2次、性交9次。她指自己單純以為贏出會有獎金才願意性交，後來發現對方拿不出獎金，才察覺是詐騙。

事件之所以被揭發，緣於去年8月，王男以同樣手法誘騙1名16歲以上、未滿18歲的少女參賽，少女輸了後被性侵，過程中有反抗及哭泣。少女事後拒絕再和被告性交，反被威脅在網上爆料，她受驚報警才令案件曝光。

未成年少女落敗後性交時曾反抗及哭泣，後來拒絕再性交反被威脅。（示意圖／Getty Images）

警方調查發現，被告以同樣手法騙了6名女子財色，全部曾在被告住處被騙口交，當中5人戰敗後與他性交，被告遭控以強制性交、恐嚇危害安全、詐欺取財等等罪名。

然而，新北地院調查後，認為王男在過程中沒有強暴或以威迫等方法要求受害人性交，故未構成強制性交罪，但他以高額獎金作利誘，判王男詐欺取財、違反兒少性剝削條例等罪成。法官考慮到被告和受害人們未達成和解，而且他只有高中畢業程度、未婚、無業、經濟狀況差等原因，判監4年。

（綜合）