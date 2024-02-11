返鄉過年夢中驚醒　4長輩催促換衫相親　23歲仔崩潰︰第3年被催婚

不少父母見到成年子女仍然單身，或多或少感到擔心，會想辧法讓子女早日成家立室。湖南1名23歲單身男子回家過年，睡覺期間父母和祖母等4名長輩突然衝入房內，叫醒他更衣梳洗，原來長輩打算帶單身男前往相親。單身男形容「當時都嚇呆」，慨嘆今年是第3年被催婚相親，自己臉皮薄，有1次女生在樓下，他都不敢下樓，希望今年會有女朋友，結束這種過年時的催婚鬧劇。



陳男睡夢中驚醒，只見自己被4名長輩包圍。（微博影片截圖）

網傳影片長約22秒，可見4名長輩今年2月3日站在男子床邊，不斷催促「走啊，這麼近」、「穿衣服」、「你這孩子都20幾歲了」、「女孩要不得，奶奶也不會介紹給你」，此時聽到1把男聲抱怨說「哎唷」。

23歲姓陳男生正是該名「受害人」，他接受媒體訪問時表示，自己並非獨生子女，另有2名姐姐，全部都已結婚生子，可能由於自己是家中男丁，所以長輩比較擔心他的婚事。

4名長輩不斷催促陳男起身換衫去相親。（微博影片截圖）

當時陳男返回湖南衡陽石灘鄉老家過年，睡覺時沒有鎖門，睡眼惺忪之際，只見父母、祖母和姨祖母4人圍在床邊，不停催促他起床更衣，叫他出門相親，陳男形容「當時都嚇呆，那種一股窒息的感覺，我以為我做錯了什麼事情呢？」

陳男憶述這是第3年被催婚相親 ，其中1次有1名女生在樓下，他形容自己在網上是「鍵盤戰士」，但在現實見到女生就不敢說話，所以最終自己沒有下樓，目前隨緣爭取今年可以「帶個女朋友回家吧」。

（綜合）