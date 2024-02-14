另類羽毛球場？網傳2女子港鐵站月台打羽毛球　網民笑：地下球賽

羽毛球向來是港人熱愛的運動之一，眾所周知康文署球場非常搶手！近日，網上流傳有2名女子疑似避開了「爭球場」的宿命，竟公然在港鐵站東涌線月台打羽毛球。事件令一眾網民嘩然，有人笑言「終於解決book場問題」、「不如跳廣場舞呀笨」，但亦有人表示「討厭嘅行為」、「影衰晒打羽毛球嘅波友」。港鐵回應《香港01》查詢時，呼籲乘客勿做出任何可能滋擾其他乘客的行為。



網上流傳照片顯示，港鐵站東涌線疑有2名乘客於月台打羽毛球。（「香港交通及突發事故報料區」FB圖片）

該名網民於Facebook的「香港交通及突發事故報料區」群組發帖，稱於港鐵東涌線發現有2名乘客疑於月台打羽毛球。根據圖片中港鐵路線圖所示，涉事車站應為九龍站，相中有2名戴口罩的女子於候車月台手持羽毛球拍，疑似正在打羽毛球。樓主發帖時表示 :「地鐵站已開放用途？直接打擊政府羽毛球場的霸場不法分子。」

照片引起網民熱烈討論，有人認為2人「好明顯想慳番租場錢」，更「大讚」稱「又唔使同人搶，又唔會有風阻，打完個幾鐘，搭去下一個站落車都係幾蚊，幾蚊有室內場去邊度搵？」。

亦有網民笑言「終於解決book場問題」、「此圖應該send去有關羽毛球谷嘅地方，等多啲人知呀嘛」、「不如跳廣場舞呀笨」、「就快搬埋張大床落嚟，咁就解決住屋問題啦」。不過有人就擔心他人未必明白「曲線回應」，表示「你咪提醒啲大媽，拜託」、「佢哋真係會…」。

港鐵回應《香港01》查詢時，呼籲乘客不要作出任何有可能滋擾其他乘客的行為。