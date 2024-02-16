港男遭陌生女多號碼瘋狂致電：話我勾引佢老公　1說法引網民熱議

無端變成第三者？有港男日前在網上發文，大呻自己凌晨時收到同1名陌生女子用不同號碼致電，騷擾了整個晚上，「話我勾引佢老公」，對方說出1個女人的名字，他無奈道「本人係男人點勾引佢老公？」，更揶揄對方是「情人節的女失敗者」。事件引起熱議，網民估他是否得罪人，對方或另有所圖，但許多人打趣道「點解男人就唔可能勾人老公」、「女人輸畀男人，就一定唔甘心」。不少人提供建議，而港男指對方已沒再致電。



港男被1名陌生女子用多個號碼致電騷擾。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「西環變幻時」發帖，指2月15日凌晨不停收到同1名陌生女人電話，「呢幾個電話騷擾咗我成晚囉」。通話紀錄所見，有3個不同的6字頭電話號碼，最早凌晨4時許曾有沒有來電顯示的電話致電。

樓主指該女子不停電話轟炸，「話我勾引佢老公」，但他反駁指「本人係男人點勾引佢老公？」，又揶揄對方是「情人節的女失敗者」。該女子打來時叫1個女人的名字，「但係我用咗呢個號碼廿年囉」，他懷疑對方是喝醉鬧事，又怕大聲鬧人會「嘈到隔籬屋」、「傻人發現都唔好搞到自己同隔籬鄰舍」、「但情人節過後打嚟就搞笑啲！」。樓主表示，現時對方已沒再致電。

港男被1名陌生女子用多個號碼致電騷擾。（fb群組「西環變幻時」圖片）

帖文引起熱議，有網民覺得對方另有所圖，可能想索取金錢，「係咪得罪咗人唔知呀你」。大部份人就「錯重點」，指「點解男人就唔可能勾人老公？」、「你一定無睇過kk與田田的故事」、「都冇話男人就唔勾引得既」、「以前有人講過，女人輸畀女人，甘心，女人輸畀男人，就一定唔甘心」。部份人打趣道「明明聽到你係男人聲都打嚟，你認咗佢啦」、「你今日打返去可能係一段浪漫嘅開始」、「只要你主動，我們就會有故事」。

樓主指對方多次致電都叫1個女人的名字。（示意圖／Getty Images）

網民提醒，見到樓主是用iPhone，建議打開內置的勿擾模式，「連允許重複來電都閂埋咪一覺瞓天光」，及設定一些重要電話作緊急聯絡人等，而且也可逐一封鎖該女子的電話號碼。

有女網民指，2年前收過同類電話，指被她勾引老公，用不同號碼致電騷擾了2年，叫老公接聽也未改善。她曾錄下對方聲音給屋企人聽，大家覺得對方可能有精神問題，至後來有段時間前往外地對方才停止騷擾。

（facebook群組「西環變幻時」）