開放式公廁？無門廁所蹲廁與馬桶同框　網笑：拉肚子時應該蠻刺激

如廁時不會尷尬嗎？台灣有女生到北京旅遊，不過在某處公廁時，發現廁內居然沒有安裝廁所門，只有半塊類似屏風作阻隔，3個蹲廁與馬桶在同一空間「無遮無擋」。女生雖大感害羞，卻慶幸如廁時剛好沒有其他人，事後更拍下環境分享到網上。帖文掀起網民熱議，有人覺得尷尬，表示不能接受，「難怪這麼乾淨，沒人敢用吧」；亦有留言笑稱「『門都沒有』的典故是這樣來的！」、「拉肚子的時候，應該會蠻刺激的」。



有台女到北京旅遊時，驚見有公廁內居然沒有安裝廁所門。（FB「蘇菲漫旅」圖片）

該台女在facebook專頁「蘇菲漫旅」發帖並上載3張圖片，指她當時人在北京旅遊，不過卻發現某處廁所居然沒有安裝廁所門，雖然覺得很害羞，不過還好她如廁時剛好沒有人。她驚歎道：「好久沒看到這樣的廁所了。」所以趁沒人時才趕緊拍下畫面分享到網上。

圖片可見，該公廁環境尚算整潔，內裏分別有3個蹲廁，以及1個坐廁。不過整個廁所的廁格都沒有安裝廁所門，變成蹲廁與馬桶可以互相看到，每邊都只有半塊類似屏風作阻隔，若然如廁者「辦事」時，廁所剛好有其他人，或要面對「你眼望我眼」的尷尬情況。

絕大部份網民表示不能接受，「這種就是他不尷尬，尷尬的就是別人了」、「記得10幾年前去也是這樣，只好好撐著雨傘上廁所」、「難怪這麼乾淨，沒人敢用吧」；有留言就教避免尷尬方法，「我會選擇戴口罩和墨鏡上廁所」、「只好穿長裙，還可以避免被看到便便形狀（秒速沖水）」、「拿塑膠袋套頭，反正下半身都是一樣的」。

亦有人笑稱「一切公開透明」，「原來別人講『門都沒有』的典故是這樣來的！」、「好開放啊！大家一起看光光」、「拉肚子的時候，應該會蠻刺激的」、「家庭號」、「這是不讓妳長時間霸佔廁所的方法」、「大家會選面壁還是背向壁？」。不過有人留意到廁所疑沒有沖水設施，「保證4個人用過後就不能用了」，樓主則解釋「有的，（沖水制）在右前方，用踩的」，而且男女都是分開使用的。

（FB「蘇菲漫旅」）