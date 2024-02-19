天水圍屋苑吊起奶龍賀年　管理處咁回應　網民：呢隻係Dragon

天水圍某屋苑的賀年裝飾在網上瘋傳！有人拍下所住屋苑所作的新春賀年裝飾，是將1隻巨大奶龍貼上揮春後再被人五花大綁吊起來，鮮黃色造型非常吸晴。樓主好奇一問為何會用奶龍做裝飾，想不到管理處回應「今年係龍年！」，所以放置龍型物品，答案頓時令樓主語塞，便在社交平台發布相片與其他網民分享，引起不少網民笑爆留言，「佢真係龍黎架，『奶龍』」、「飛Looooong在天」、「你數下有冇管理員唔見咗」。



奶龍被貼上揮春後再被人五花大綁吊起來。（Facebook圖片）

有港男早前在Facebook群組「香港風景攝影會」發相，從相中可見是1隻肥嘟嘟的巨型「奶龍」，心口貼有福字揮春，雙手亦拿着對聯，這對對聯在風中飛揚，而奶龍的頭及手腳則被鐵鍊綁着吊起來，懸在半空中。

樓主於是好奇追問管理處為何會用奶龍來裝飾如此特別，想不到管理處回應指「今年係龍年，所以專登放左個龍…形…擺…設…？」。帖文一出隨即被瘋傳，管理處的回應笑爆網民，更引來不少留言，有人替奶龍可憐，「比人綁架咁」、「行刑奶龍」，亦有人笑言：「管理處有創意！」、「Flying Nine Loong」、「飛Looooong在天」。

不過更多網民看出問題所在，「錯晒，milk Dragon奶龍，形態同英文名都唔係我地條loong呀」、「呢隻嘢好似係比人用來發洩的，不如意時打幾拳」、「恐龍嚟」、「佢真係龍嚟㗎『奶龍』」、「都……“係龍”嚟嘅」。