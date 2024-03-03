約女網友抱睡狂摸稱「硬成這樣」　色男反稱被捉黃腳雞　下場慘了

男女同床而睡不一定要有性行為，並非情侶也可抱睡排解寂寞。台北1名男子於2021年邀請女網民到旅館過夜，雖明確答應純粹「抱睡」，但其間男子食言，無法壓抑性慾下，大膽向受害人上下其手，而且用下體磨蹭對方臀部，甚至形容自己「都硬成這樣了」。女子盛怒下奪門離開，事後發文控訴對方，男子一度發出道歉文，但隨後刪文，而且影射遭到「捉黃腳雞」，受害人怒極提告，被告終判處監禁9個月。



受害人雖然對事件感到恐懼和憤怒，但當時沒有提告，直到男方刪除道歉文後，而且影射遭到「捉黃腳雞」，受害人才決定提告。（示意圖/Getty Images）

涉案賴姓男子擔任網路拍賣採購助理，因工作及有上社交媒體，因而和受害人結識，到了2021年12月17日上午，雙方相約吃早餐，並到旅館「抱睡」，事先說好乖乖睡覺，不會「愛愛」，最多只是小小擁抱和聊天。但賴男用膳時暗示自己正在「儲存彈藥」，受害人立即聽出弦外之音，即問「不是純抱睡嗎？」，當時賴男聲稱「保證純」。

去到旅館後受害人洗澡躺床，但賴男一上床就按耐不住，多次向受害人說「你好香喔」、「你的身體跟影片裏面一樣好色情」，甚至伸手進入受害人的衣物內上下其手，受害人拒絕後瑟縮在床邊嚴防底線，但賴男仍然死心不息，形容自己「都硬成這樣了」，甚至詢問「你不想要嗎？」，甚至強行用下體磨蹭女子臀部，最終受害人發送訊息向友人求助，而且藉詞離開旅館。

賴男辯稱女方一進房就洗澡，以為她想發生關係，因而嘗試觸碰對方身體，事後發文道歉只是想息事寧人。（示意圖/Getty Images）

受害人事後在網上發文批評賴男噁心，質疑對方「根本想騙炮」，賴男當時公開道歉，所以受害人沒有提告；但直到前年6月，受害人發現賴男刪除道歉文，甚至影射遭到「捉黃腳雞」，受害人憤怒下去報案提告。

案件日前在台北地院提堂，賴男先指女方自拍露點影像賣給網民，思想開放，雙方亦未就「抱睡」界定什麼事不能做，加上女方一進房就洗澡，並躺在其身旁，他當時根據「一般正常男子的想法」，認為女方想發生關係，因而嘗試觸碰對方身體，但目的只是試探，遭到拒絕後就立即停手，聲稱沒有進行強制猥褻，事後發文道歉只是想息事寧人。

法官裁定賴男罪成，判處9個月有期徒刑。（示意圖/Getty Images）

法官翻查雙方對話紀錄，見到雙方事前說好不能親嘴和發生關係，至於受害人向朋友求助訊息，她痛批賴男「用他那個蹭我，我差點吐出來」等內容，可見非常恐懼和憤怒，賴男事後曾經發文道歉，息事寧人的說法擺明狡辯推卸責任，可見受害人口供準確，認為賴男違反女方意願，令到對方身心受創，由於其犯案後態度不佳，所以受害人拒絕和解，裁定強制猥褻罪罪成，判處9個月有期徒刑，案件可以上訴。

（綜合）