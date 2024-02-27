小四學生He、She、It唔識串？女補習老師教到崩潰：減數長期計錯

不少家長都會為子女聘請補習老師，不過有位為就讀小四學生補習的女生卻發文叫苦，事關對方中、英、數都存頗大問題，如無法辨認大部份中文字，「He、She、It唔識串」，計算減數則長期出錯。加上對方課堂上經常「睡魔急Call」，教授內容即使重複10次都沒能吸收，長此以來令她很無奈，認為對方「程度係同小一二（學生）無分別」，更打算辭職。翻查資料顯示，帖文於去年2月出現在社交平台，近日再度被分享，引來網民討論。



有為小四學生補習的女生崩潰發文，指對方「He、she、it唔識串」。（示意圖／GettyImages）

事主在Dcard以「搞唔掂個私補學生」為題發帖，指她正為1名小四學生補習，但對方很多中文字都無法辨認，亦不知如何寫；英文情況更為嚴峻，「Is、am、are、has、have都唔識用」，「He、She、It唔識串」，問對方「他」英文是什麼，竟寫「S」；數學亦未能背熟乘數表，計算減數則長期出錯，故苦言對方程度「係同小一二（學生）無分別」。

樓主自問初時很用心教導對方，無奈後期「已經攰到無力氣教」，事關對方課堂上經常睡覺，上課未夠15分鐘已經有睡意，「氹佢又唔掂，俾佢瞓5分鐘，起身做5分鐘又眼瞓返」，每次教授內容即使重複10次，對方都「聽唔入耳」。即使有幸當日教曉對方，但翌日還是會完全忘記所有內容。

樓主曾懷疑該學生或許有特殊學習需要（Special Educational Needs，SEN），如讀寫障礙，但對方家人稱曾帶他去看醫生，醫生證實無問題，故崩潰稱，「教到我好攰啦大佬，我嚟緊就Quit（辭職）㗎啦」。

樓主自問用心教導對方，惟學生長期「聽唔入耳」忘記授教內容，故感無奈。（《心裏美》劇照）

有同為補習老師的網民就分享類似經歷，「之前返補習社有個小四學生係咁，每次教佢中文功課都好崩潰，我問佢呢隻字點讀，佢都話唔識，指住教佢讀，教完最後1隻再問返第1隻字，都係唔識讀」、「我都教過個小二都未識分B同D嘅」，又貼出學生寫字如「鬼畫符」，「我識個小三細路同你嗰個差唔多，父母完全唔理佢功課，學校又Happy school，老師都唔執」。

但有人指出學生父母實在責無旁貸，「呢啲細路多數父母唔用心教，無論你點努力佢都唔會有改變」，又指出單憑上課數小時，根本無法改變對方，建議樓主「對呢啲Case唔使太上心，收人工算」、「有啲學生要遲啲先開到竅」。

（Dcard）