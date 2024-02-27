失蹤6年！3歲女被水泥封屍　5歲子藏行李篋　狠父與女友被控謀殺

美國發生駭人倫常兇案，當地警方上月接報，在倉庫內發現1個填滿水泥的金屬容器，內藏有3歲女童屍體，其後更在女童父親女友廢置車箱發現5歲兒子屍體，被藏在行李篋內。警方指，親友最後見到這對兄妹是在2018年，但一直沒有收到失蹤舉報，因而拘捕兄妹父親及女友，控以謀殺及殘忍對待屍體罪，兩人正被警方拘留。



綜合外媒報道，事件發生於美國科羅拉多州普韋布洛（Pueblo），今年1月20日警方接獲通報，在倉庫內發現1個被填滿水泥的可疑金屬容器，容器內有1具３歲女童屍體，被水泥封住。警方追查下確認女童身份，並找出女童父親多明格茲（Jesus Dominguez）及其36歲女友明嘉雷斯（Corena Rose Minjarez）調查。

由於女童還有1位哥哥，警方加緊追查其下落，終在2月6日，在廢棄車場找到明嘉雷斯的報廢車輛，車內遺留行李篋，內藏的正是5歲哥哥屍體。

警方指，親友稱最後1次見到2名孩子是在2018年，此後已沒見過兩人，不過警方從沒收到任何失蹤舉報，於是立即向明嘉雷斯和多明格茲發出通緝令，先後拘捕兩人。他們被控一級謀殺、殘酷對待屍體等罪，目前遭警方拘留。