30歲男玻璃樽塞肛門　圖用衣架解困　要做人工肛門醫生終揭誤傷…

每個人都有癖好，但都記得小心安全。台灣1名外科醫生最近分享1宗案例，有1名年近30歲的男病人肚痛3天兼發高燒，經初步檢查後，發現其白血球狂飆，肚內甚至有膿，需要做緊急手術，結果發現其大腸有破洞，糞水從洞口流出。醫生要為他做人工肛門，養傷足足半年，相信事後並無大礙，男病人承認求醫前1周用玻璃樽塞入肛門，但「不小心整個滑進去」，於是用衣架伸入肛門內嘗試勾樽，豈料誤傷腸黏膜肇禍。



外科醫生陳榮堅形容情況罕見，「很少看到像他這樣的案例」。（facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」圖片）

外科醫生陳榮堅在其facebook專頁分享病例，有1名接近30歲男子前來求醫，當時他肚痛3天，而且發高燒。陳醫生為他進行初步檢查，發現其白血球數量達到2萬，可能出現敗血症，只要身體任何地方發炎，相關指數都會上升，一般而言，徘徊0.5左右，但其發炎指數已經高達20，果然發現其骨盆腔有骯髒液體，肚內有膿，只能立即做手術。

陳醫生發現其乙狀結腸靠近直腸的位置有破洞，一直有糞水從破洞流出來，如果是剛破，24小時內仍有機會直接補洞，但男病人肚痛3日，明顯已經拖了一段時間。陳醫生見狀只能為他做1個人工肛門，好讓腸胃休息，最終使用人工肛門接近半年。

男病人使用人工肛門接近半年。（示意圖/Getty Images）

面對這名男病人，陳醫生百思不得其解，形容「大腸要破一個洞，一般都是大腸憩室炎或其他疾病導致」，但男病人年紀尚輕，而且沒有生什麼病，形容情況罕見，「很少看到像他這樣的案例」。事後男病人解釋，求診前1周用玻璃樽塞肛門，但「不小心整個滑進去」，情急下就折衣架，嘗試將玻璃樽勾出來，雖然成功勾樽，但出現肚痛和發燒病徵。

陳醫生估計，男病人過程中誤傷腸道黏膜所致，腸道黏膜保護腸壁不被胃酸、膽汁、蛋白酶腐蝕，一旦受損，就會出現相關徵狀。

（facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」）